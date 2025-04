Cette voiture électrique Volvo disparaît du marché, balayée par une version chinoise plus abordable

Volvo vient de retirer discrètement, mais soudainement, sa voiture électrique phare en Chine, l’EM90, du catalogue. En cause : seulement 1 000 unités ont été vendues en un an.

Volvo EM90 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Indisponible chez nous, le Volvo EM90, qui n’est autre que le cousin technique du van électrique Zeekr 009, n’a pas fait recette à l’autre bout du monde, à tel point que la marque a décidé de le retirer de son catalogue au bout d’à peine un an de commercialisation. Rappelons que Volvo appartient désormais au chinois Geely, qui détient aussi la marque Zeekr.

Pour aller plus loin

Geely : qui est ce constructeur automobile et sa voiture aux 1 000 km d’autonomie qui arrive en France

Vous ne connaissez pas le Volvo EM90 ? C’est normal, et vous ne risquez pas d’en croiser beaucoup, même en Chine, là où il était pourtant commercialisé. Avec l’avènement de l’électrique, les grands monospaces ont fait leur retour, mais tous ne rencontrent pas le succès escompté.

Pire encore, l’échec du Volvo EM90 prouve surtout que le marché chinois est davantage friand désormais de ses marques locales (même si Volvo est sous le giron du chinois Geely), puisque son cousin technique, le Zeekr 009, également sous le pavillon de Geely, mais marque purement chinoise, connaît un tout autre succès.

Le label européen ne fait plus recette en Chine

Pour faire simple, Volvo n’a vendu en Chine que 140 exemplaires de son EM90 depuis le début de l’année, et seulement 1 000 modèles sur un an de commercialisation. C’est tout simplement catastrophique pour un marché aussi énorme que la Chine où 2,4 millions de voitures électriques ont été écoulées sur le seul premier trimestre 2025.

Zeekr 009 // Source : Geely

À titre de comparaison, le Zeekr 009 s’est écoulé à 6 647 unités depuis le début de l’année, preuve que le segment des monospaces premium électrique n’est (déjà) pas en perdition. Plus cher et moins bien équipé que le 009, l’EM90 n’a pas su surfer sur l’image premium et européenne de Volvo.

Le prix de départ était annoncé à 818 000 yuans (environ 105 000 euros), soit 40 % de plus que le Zeekr 009 sur lequel il est basé ! Pas de quoi justifier son achat donc, et on observe aussi et surtout que les marques premium européennes ont de plus en plus de mal en Chine, avec Mercedes, Audi ou encore Porsche qui voient leurs chiffres diminuer.

Trop cher et moins bien que son cousin technique

Pour rappel, le Volvo EM90 intègre une (immense) batterie d’une capacité de 116 kWh pour une autonomie annoncée à 738 km sur le cycle chinois CLTC, soit environ 650 km sur le cycle européen WLTP. Pas mal, mais les performances peuvent paraître décevantes.

Volvo annonce un 0 à 100 km/h réalisé en 8,3 secondes avec son unique moteur de 200 kW (271 ch). Ça peut paraître un peu faible pour une voiture électrique, quand le Volvo EX90 peut raccourcir l’exercice à 4,9 secondes dans sa version la plus puissante. La Zeekr 009 est disponible d’autant plus en version à deux moteurs pour 536 ch au total.

Du côté de la batterie, Zeekr proposait encore mieux avec un accumulateur de 140 kWh pour une autonomie supérieure à 800 km selon le cycle CLTC. La marche semblait donc bien trop haute pour le Volvo EM90.