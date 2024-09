Ce célèbre porte-vélos s’adapte encore mieux aux vélos électriques : voici comment

Selon le média Cycling Electric, Thule va lancer une nouvelle version de son porte-vélos EasyFold XT. Au programme : un changement de nom et un système mieux adapté aux cadres des vélos électriques.

Source : Thule via Cycling Electric

À n’en pas douter, Thule est la plus célèbre des marques de porte-vélos. Ses systèmes sont à la fois réputés comme fiables et pratiques, et ne cessent d’évoluer avec le temps pour toujours plus s’adapter aux réalités du marché. L’une de ces réalités, c’est l’essor du vélo électrique depuis quelques années déjà.

Forcément, l’entreprise suédoise possède une gamme de produits adaptés aux VAE, à l’image du Thule Epos mis à jour en décembre 2023. Cette fois-ci, c’est au tour du EasyFold XT de goûter à une toute nouvelle version améliorée, nous apprend le média spécialisé Cycling Electric.

Une pince plus polyvalente

Ce porte-vélos changerait même de nom, pour emprunter le patronyme d’EasyFold 3. Sa principale amélioration se situe au niveau de la pince de fixation. Auparavant, elle était compatible avec les diamètres de cadre de 80 mm maximum : cette fois-ci, cette valeur grimpe à 90 mm. C’est une bonne nouvelle : les cadres de VAE sont généralement plus épais que les autres.

Source : Thule via Cycling Electric

En s’adaptant un peu mieux à la géométrie des vélos électriques, Thule offre tout simplement plus de possibilité et de flexibilité à ses utilisateurs. Chaque rack – au nombre de deux – peut alors supporter 30 kg, pour un total de 60 kg au total. Des adaptateurs peuvent être ajoutés pour soutenir jusqu’à deux autres vélos.

Prix et disponibilité

Cycling Electric évoque également des évolutions au niveau du bras de fixation, qui permettraient de faciliter et d’accélérer le chargement des vélos. En outre, de nouveaux feux intégrés seraient de la partie afin de renforcer la visibilité de votre véhicule.

Le Thule EasyFold 3 devrait être lancé au prix de 949,45 euros le 30 septembre prochain.