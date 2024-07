Fiat Grande Panda : cette nouvelle voiture électrique abordable débarque avec un câble de recharge totalement inédit

Quelques mois après les Citroën ë-C3 et Opel Frontera, c’est au tour de Fiat de présenter sa propre citadine électrique abordable. Il s’agit de la nouvelle Grande Panda, à partir de 25 000 euros et qui reprend la motorisation de ses deux cousines électriques. Cerise sur le gâteau : elle arrive avec un chargeur inédit et ultra-pratique.

Alors que les ventes de voitures électriques sont en légère baisse en Europe, notamment à cause de la suppression des aides comme le bonus écologique, les constructeurs doivent désormais faire baisser le prix de leurs autos.

Une adorable citadine électrique

Et ce alors que les automobilistes trouvent encore cette motorisation trop chère, et qu’une grande guerre des tarifs se joue en ce moment même. Grâce à la baisse du cours du lithium, les marques sont en effet en mesure d’afficher des prix plus bas et de lancer des voitures électriques plus abordables.

On pense par exemple à Renault avec sa R5 E-Tech, mais également à Citroën et sa nouvelle ë-C3, que nous avons récemment pu essayer. Quelques mois plus tôt, Opel avait également levé le voile sur son Frontera, un petit SUV sous les 25 000 euros.

Mais on savait également que Fiat avait pour projet de lancer une citadine électrique à très bas prix au cours des prochaines années. En début d’année, un brevet avait été vu sur le net, laissant entrevoir les lignes définitives de la voiture, dont les premières photos officielles ont été publiées quelques mois plus tard, en juin dernier.

Et voilà que le constructeur italien dévoile désormais sa nouvelle arrivante, qui prend donc la forme d’une petite auto légèrement surélevée, affichant des dimensions très compactes. Le communiqué de la firme annonce une longueur de seulement 3,99 mètres pour 1,57 mètre de haut et 1,76 mètre de large.

La citadine affiche un style inspiré de la version originelle, dont la première génération lancée en 1980 affichait des lignes très cubiques. Bien sûr, le constructeur a donné un design bien plus moderne à la version de 2024, avec notamment une signature lumineuse en pixels, qui nous rappelle notamment le nouveau Hyundai Inster, qui sera l’un des rivaux de cette Grande Panda.

De profil, la voiture arbore une silhouette carrée, tandis qu’elle est légèrement surélevée, s’inspirant de l’univers des SUV. On note également l’embossage sur les portes indiquant le nom Panda.

La citadine se chausse de jantes de 17 pouces au design futuriste. À l’arrière, la citadine haute sur pattes arbore également un hayon découpé à la serpe, arborant des petits feux carrés ainsi que le nom de la marque inscrit en toutes lettres. En dessous, nous retrouvons un bouclier assez imposant, qui lui donne des airs de baroudeuse.

Le jaune sera la couleur de lancement de la voiture, et sans aucun doute la teinte qui sera livrée de série, un peu comme sur la Peugeot e-208. Plusieurs autres choix seront proposés, mais pas la moindre trace de gris.

Une vraie personnalité à bord

Comme pour le design extérieur, le poste de conduite de la nouvelle Fiat Grande Panda n’est pas vraiment une surprise. Et pour cause, s’il n’avait pas encore été officiellement révélé, plusieurs photos avaient été publiées sur le net, laissant entrevoir l’intérieur de la citadine électrique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier se distingue très largement de celui de la Citroën ë-C3, que nous avions pu découvrir en avant-première quelques mois plus tôt.

En effet, la planche de bord, dont le design s’inspire du circuit du Lingotto est ici très arrondie et affiche une personnalité bien à elle. En fait, celle-ci puise son inspiration dans le concept Centoventi qui avait été dévoilé en 2019, annonçant cette nouvelle Panda. Les teintes sont ici très joyeuses, puisque l’on retrouve notamment du bleu ou encore du jaune. La présentation globale fait aussi la part belle à la technologie, sans trop en faire cependant. Nous retrouvons un écran tactile central rectangulaire affichant une diagonale de 10,25 pouces.

Ce dernier devrait logiquement être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, même si cela n’a pas encore été précisé dans le communiqué officiel de la marque. Quoi qu’il en soit, il est également associé à un petit combiné numérique de 10 pouces, affichant toutes les informations importantes pour la conduite. Mais l’autre gros a tout de la citadine italienne, c’est son espace à bord. Si l’empattement n’a pas encore été dévoilé, la voiture promet de nombreux rangements dans son habitacle, avec pas moins de 13 litres répartis de part et d’autre.

Enfin, le volume de coffre est quant à lui affiché à 361 litres, soit plus qu’une cinquantaine de litres en plus par rapport à la Citroën ë-C3. En revanche, la firme italienne reste encore discrète sur les matériaux utilisés dans le poste de conduite de sa citadine électrique, mais nous devrions en savoir un peu plus au cours des prochains mois.

Une motorisation bien connue

Vous ne serez évidemment pas surpris d’apprendre que la nouvelle Fiat Grande Panda partage ses dessous avec sa cousine de la marque aux chevrons, ainsi qu’avec l’Opel Frontera. Il s’agit donc de la plateforme Smart Car, au coût moins élevé que la CMP utilisée par les DS 3 E-Tense et autres Jeep Avenger, notamment. Sous son capot, la nouvelle citadine italienne reprend également la motorisation des deux autos françaises et allemandes, avec un petit moteur électrique développant 83 kW, soit 112 chevaux environ.

Celui-ci est associé à une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) affichant une capacité maximale de 44 kWh, qui permet à la petite Panda d’afficher une autonomie allant jusqu’à 320 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP.

Si le temps nécessaire pour la recharge n’a pas encore été dévoilé, il devrait être sensiblement identique à la C3 électrique. Pour mémoire, la citadine française demande 26 minutes pour passer de 20 à 80 % à une puissance de 100 kW en courant continu.

La voiture est également livrée de série avec un chargeur embarqué de 7 kW pour la charge en courant alternatif sur une wallbox à domicile. Mais surtout, la Fiat Grande Panda est la première voiture électrique à intégrer un câble de recharge enroulant. Celui-ci est accessible via une trappe à l’avant de la calandre, et s’enroule directement sous le capot.

Une solution très astucieuse pour éviter de devoir se trimbaler le câble de recharge dans le coffre. Il est bien entendu possible d’utiliser un câble classique, via la prise située à l’arrière de la voiture.

Prix et disponibilité

Si la gamme n’a pas encore été détaillée, la nouvelle Fiat Grande Panda affichera un tarif à partir de 25 000 euros dans sa version 100 % électrique et 19 000 euros en version hybride. De quoi être éligible au bonus écologique de 4 000 euros pour la version électrique, à condition qu’elle soit fabriquée en Europe. Reste désormais à connaître la date d’arrivée de cette nouvelle venue dans les concessions !