Personne n’y avait pensé, Fiat l’a fait : toutes ses futures voitures électriques seront équipées de cet élément indispensable

Vous en avez assez de vous battre avec vos deux ou trois câbles de recharge dans votre coffre de votre voiture électrique, câbles qui sont, la plupart du temps, sales puisqu’ils trainent par terre ? Fiat a trouvé la solution en l’intégrant directement dans sa dernière voiture électrique, la Grande Panda, et vient d’annoncer que ses prochains modèles en bénéficieront également.

La mobilité électrique pour tous : telle est la devise avec laquelle Fiat embrasse la transition écologique. Et pour qu’elle soit réellement accessible à tous, l’entreprise turinoise est convaincue que la mobilité électrique doit être accessible et aussi… pratique.

C’est pourquoi Fiat a décidé d’intégrer des câbles de recharge directement dans ses voitures. Il sera placé à l’intérieur du capot avant et pourra être retiré en ouvrant un compartiment dédié juste derrière la calandre. Cette solution, qui sera initialement introduite par la Fiat Grande Panda, sera également adoptée à l’avenir sur les prochains modèles électriques de la marque.

Fini le tas de câbles dans le coffre

« C’est une façon intelligente de réinventer la recharge », déclare Fiat. C’est le moins que l’on puisse dire car, en effet, les câbles prennent souvent de la place à l’intérieur du coffre et même s’ils sont placés dans un sac spécial, ou sous le plancher de chargement, lorsqu’on a un double fond, ils viennent rogner un peu de capacité de coffre, d’autant plus que leur format n’est pas du tout pratique. Ajoutons à cela qu’en hiver, ou quand il pleut, ils se salissent et, par conséquent, salissent l’intérieur de la voiture.

Un coffre de Fiat 500 Electrique largement rogné par le sac de rangement des câbles // Source : Nicolas Valeano pour Frandroid

Il existe pour cela des frunks, à savoir des petits coffres situés sous le capot avant, mais disons que le problème est globalement le même qu’à l’arrière, d’autant plus que les frunks peuvent parfois accueillir de petits sacs de voyage souples.

Aussi étrange que cela puisse paraître, il s’agit de la première voiture électrique de grande série à proposer cette solution, même si la Citroën Ami (et son clone technique, la Fiat Topolino) adopte un principe similaire, avec un câble intégré à l’intérieur d’un compartiment latéral.

Le système en question // Source : Fiat

Le câble de la Grande Panda est en plus de ça en spirale, c’est-à-dire qu’il peut être rallongé selon les besoins, évitant ainsi qu’il traîne par terre. Cela lui permet aussi de se ranger plus facilement.

Un système qui a ses limites, mais qui sera développé à l’avenir

Il y a cependant une limite : le câble en question n’est compatible qu’avec la recharge en courant alternatif jusqu’à 7,4 kW. Pour le courant continu (jusqu’à 100 kW), il faut recourir à une solution classique, avec un câble « normal » qui se fixe sur une prise sur le côté.

Rappelons que la charge rapide implique une grosse mise en chaleur du câble et il est donc préférable de le conserver à l’extérieur de la voiture. Rassurez-vous cependant : ces câbles, lourds et volumineux, sont systématiquement attachés à la borne et vous n’aurez -heureusement- pas à les transporter.

Cette astucieuse idée, donc, se retrouvera sur les prochaines voitures électriques de Fiat, qui reprendront la plateforme « Smart Car » de la Grande Panda (et de la Citroën ë-C3). Rappelons que la marque a prévu toute une gamme, avec un SUV, une berline et même un pick-up.