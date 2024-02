Voici les 5 prochaines voitures électriques abordables de Fiat

Après la 500e et la 600e, Fiat veut continuer sur sa lancée en ce qui concerne les voitures électriques. La marque italienne nous donne déjà un petit aperçu de ce qu'elle prépare pour les prochaines années, et c'est plutôt prometteur !

Comme tous les constructeurs présents en Europe, Fiat va devoir devenir une marque 100 % électrique, conformément aux directives de l’Union Européenne. La firme italienne, un temps un peu à la traine, commence à bien rattraper son retard, avec sa nouvelle 500e, sa 600e (que nous avons récemment essayée) et sa petite Topolino sans permis.

Un vaste programme

Mais le constructeur basé à Turin ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. Celui-ci a récemment dévoilé les premières images officielles de la 600e retravaillée par Abarth. Il prépare également une petite citadine low-cost, la Pandina, cousine de la Citroën ë-C3 et qui devrait être dévoilée au cours des prochains mois. Mais ce n’est pas encore tout, au contraire. Car la firme compte bien inonder le marché avec ses voitures électriques.

Dans un communiqué, et alors que le salon de Genève ouvre ses portes à la presse spécialisée, Fiat nous donne un petit aperçu de ses futures créations. La marque annonce qu’un nouveau modèle sera lancé tous les ans, jusqu’en 2027. Cinq voitures sont déjà annoncées, à travers quelques photos officielles montrant des showcars très prometteurs.

Tout d’abord, nous devrions découvrir une « City Car », un peu plus grande que l’actuelle Panda. Serait-ce la Pandina ? Cela semblerait logique, même si rien n’a encore été confirmé à ce sujet. Pour l’heure, les informations sont encore rares sur cette voiture, qui devrait faire preuve d’une belle polyvalence. Elle devrait également miser sur des matériaux éco-responsables, comme les plastiques recyclés ainsi que le tissu à base de bambou.

Dans un autre registre, c’est un pick-up électrique qui devrait aussi voir le jour, qui devrait être commercialisé sur plusieurs marchés, et notamment en Europe. De quoi chasser sur les terres du Ford F-150 Lightning, et dans une moindre mesure du Tesla Cybertruck.

Il faudra cependant faire preuve de patience avant d’en savoir plus à son sujet pour le moment, puisqu’aucune information n’a encore été dévoilée. Le constructeur veut également remplacer sa berline Tipo, un véritable carton en Afrique et au Moyen-Orient, par une « berline fastback » un peu rehaussée, un peu à la manière de la Peugeot 408. Là non plus, mis à part une illustration, nous n’en saurons pas plus.

Une plateforme commune

Le constructeur turinois a plus d’un tour dans son sac, et prévoit également de commercialiser un grand SUV électrique, cette fois-ci avec une silhouette plus conventionnelle. Qualifié de « giga-Panda », ce dernier devrait afficher des dimensions généreuses et se destiner en premier lieu aux familles. Il faudra cependant attendre avant d’en savoir plus et de découvrir son habitacle, que l’on imagine très spacieux.

Enfin, Fiat va aussi lever le voile sur une sorte de van aménagé électrique, connu sous le nom de « Camper » pour le moment. Ce dernier rend hommage à un autre aspect de la Panda, sa praticité. Basé sur le concept SUV, il se dote d’une garde au sol élevée pour rouler en dehors des sentiers battus ainsi que de ce qui ressemble à une tente de toit pliable.

En revanche, on ne sait pas encore à quoi ressemble l’aménagement intérieur de ce véhicule, qui embarquera (entre autres) une motorisation 100 % électrique.

Le communiqué du constructeur indique que toutes ces nouvelles voitures reposeront sur une seule et même plateforme, conçue en interne par les ingénieurs du groupe Stellantis. Même si nous n’avons pas la confirmation, on se doute qu’il s’agira de la plateforme « Smart Car », une déclinaison de la e-CMP actuelle du groupe Stellantis et sur laquelle repose la Citroën ë-C3 (que nous avons pu découvrir il y a quelques jours).

Tentés ? Cette nouvelle gamme commencera à voir le jour le 11 juillet 2024, date à laquelle la version de série du concept « City Car » sera dévoilée. En revanche, aucune information sur l’ordre des sorties pour les prochaines années.

Notons également que des versions thermiques et hybrides seront proposées en parallèle des versions 100 % électriques, notamment pour les régions qui ne sont pas autant avancées dans la motorisation électrique. Reste à savoir si ces versions seront disponibles en France.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix