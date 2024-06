Voici l’intérieur de la Fiat Grande Panda, la nouvelle voiture électrique abordable

Quelques jours après ses premières images officielles, la Fiat Grande Panda s'est laissé approcher lors d'un tournage publicitaire, permettant de découvrir l'habitacle coloré de cette nouvelle voiture électrique. De quoi accentuer le décalage avec sa cousine, la Citroën C3 électrique.

Fiat a créé la surprise en fin de semaine dernière en présentant les premières images de sa nouvelle voiture électrique, la Grande Panda. Beaucoup de mystères restaient cependant en suspens avant sa présentation officielle, prévue pour le 11 juillet prochain.

Une partie de ces mystères vient de se lever avec des photos prises lors d’un tournage publicitaire à Turin, qui permettent d’avoir un premier visuel de l’habitacle et de la planche de bord pour le moins originale de cette voiture électrique abordable.

Une différence marquée avec la Citroën ë-C3

Ces photos ont été prises par le compte @au_TOspotter sur Instagram, qui a débusqué la nouvelle Fiat lors d’un tournage. De quoi découvrir cette Grande Panda dans une nouvelle teinte, un cuivre très « seventies », mais surtout un premier aperçu de son habitacle.

Fiat Grande Panda // Source : @au_TOspotter Fiat Grande Panda // Source : @au_TOspotter

On y trouve une planche de bord très originale et colorée, reprenant les grandes lignes du concept Centoventi de 2019, et qui diffère nettement de celle de sa jumelle technique, la Citroën ë-C3. Les couleurs et les matières sont beaucoup plus pop sur l’italienne, qui paraît également profiter d’un grand écran pour les compteurs, là où la Citroën se contente d’un petit affichage « tête-haute ». Une seconde boîte à gants semble également de la partie côté passager.

Encore des mystères

Ces photos ne lèvent cependant pas tous les secrets de cette nouvelle Fiat électrique, qui viendra renforcer l’offre de la marque, aux côtés de la Topolino sans permis, de la 500e et de la 600e.

Chose curieuse : une photo semble dévoiler une prise sur la calandre, alors que la Citroën doit se contenter d’un emplacement « traditionnel » sur le flanc gauche – un couvercle y est d’ailleurs présent sur la Fiat. Réponse courant juillet, donc, où nous en saurons sûrement plus sur la fiche technique de cette Grande Panda, et peut-être sur ses prétentions tarifaires avant son lancement en fin d’année.

Pour rappel, la petite Fiat repose sur la plateforme « Smart Car » de Stellantis inaugurée par la Citroën C3, et devrait donc reprendre le moteur électrique de 113 ch associé à une batterie LFP de 44 kWh, de quoi promettre une autonomie d’environ 320 km et un tarif d’accès sous les 25 000 euros hors bonus. Fiat a d’ores et déjà annoncé des versions hybrides et thermiques.