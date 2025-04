Ce qui cloche avec la voiture électrique de BYD qui se recharge le plus rapidement au monde

Au mois de mars dernier, BYD a présenté une nouvelle plateforme 1000 volts et deux voitures électriques l’utilisant, proposant une charge ultra-rapide. Les premiers tests de la berline Han L arrivent, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont surprenants.

BYD Han L // Source : BYD

La charge reste un enjeu de développement pour les voitures électriques. L’objectif est de diminuer le temps à la borne et de viser des arrêts comparables à ceux à une station essence.

Et à ce petit jeu, c’est actuellement BYD qui semble avoir la plus rapide : avec les Han L et Tang L équipés de la « Super e-Platform », le constructeur annonce récupérer 400 km d’autonomie CTLC en 5 minutes, profitant d’une puissance de courant maximale de 1 000 kW !

Un mois plus tard, les premiers essais de la Han L sortent, et bien sûr, la tentation de vérifier les temps de recharge était importante.

Une charge avec deux pistolets

Pour l’instant, les bornes chargeant à 1 000 kW ou plus sont rares, pour ne pas dire inexistantes. En parallèle de la commercialisation de sa voiture, BYD lance des bornes de charge allant jusqu’à 1 360 kW, tout comme Huawei et Zeekr.

Mais pour l’instant, ces bornes n’en sont qu’au début de leur déploiement. Certes, BYD prévoit d’en installer 3 000 rapidement en Chine, mais les premiers tests de charge de la BYD Han L se font sur des bornes à la puissance électrique plus courante.

Toutefois, la méthode de branchement n’est pas courante ! BYD propose de brancher deux bornes sur sa voiture, grâce à deux prises de charge.

Cette méthode permet de cumuler la puissance des deux bornes pour charger plus rapidement la BYD Han L, en l’absence de borne ultra-puissante capable de délivrer 1 000 kW. Et tant pis pour les autres utilisateurs.

Moins de 20 minutes pour un 0 à 100 %

C’est sur un post Weibo, l’équivalent de Facebook en Chine, qu’un utilisateur partage son expérience de charge d’une BYD Han L. Il précise l’avoir branchée sur deux bornes de 240 kW simultanément, pour optimiser la vitesse de charge.

Avec cette configuration de branchement, il a fallu 19 minutes et 25 secondes pour remplir la batterie de 83,2 kWh, de 1 à 100 %. Dans le détail, la batterie a d’abord chauffé de 1 à 7 %, a ensuite atteint une puissance de charge d’environ 425 kW (pic à 428 kW), avant de redescendre sous les 400 kW après avoir dépassé 65 % de remplissage.

Passer de 1 à 80 % a demandé 11 minutes et 58 secondes, tandis que le 80-100 % n’a demandé que 7 minutes et 27 secondes. Les puissances de charge atteignent des niveaux jamais vus : à 80 %, la batterie acceptait encore 200 kW, et même 130 kW à 94 % – à ces pourcentages, les concurrentes dépassent rarement les 30 kW.

BYD Han L // Source : BYD

Un peu moins de 20 minutes pour remplir une voiture capable de parcourir jusqu’à 700 km en cycle CTLC, soit environ 600 km en WLTP : c’est déjà un bon résultat, qui correspond à environ 300 km WLTP récupérés en 10 minutes. Dans des conditions optimales, la Lotus Emeya est aujourd’hui la voiture à la charge la plus rapide commercialisée en France, et parvient à récupérer 305 km en 10 minutes. La BYD Han L montre donc un potentiel de charge encore plus intéressant, puisqu’elle n’était même pas à la moitié de la puissance maximale qu’elle peut encaisser lors de ce test.

Autre fait surprenant : BYD annonce 20 minutes pour charger la voiture de 0 à 100 %. C’est précisément le temps qu’il a fallu lors de cet essai indépendant, mais sans bénéficier, toutefois, de la charge à 1 000 kW. Peut-être que BYD a communiqué sur un temps de charge réalisable avec les infrastructures actuellement disponibles, et que le 0 à 100 % avec les nouvelles bornes 1 000 kW sera bien plus rapide.