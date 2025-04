On le savait déjà, mais c’est enfin officiel : voici la voiture électrique qui se recharge le plus vite en France

Lotus profite du changement d’année-modèle pour réorganiser les gammes de l’Emeya et l’Electre. La recharge de l’Emeya passe officiellement à 14 minutes, contre 18 auparavant, de quoi obtenir le titre de voiture électrique qui se recharge le plus vite en France.

Lotus Emeya 2025 // Source : Lotus

Si BYD annonce que deux de ses modèles peuvent récupérer 400 km d’autonomie CLTC en 5 minutes, c’est uniquement sur des bornes capables de délivrer plus de 1 000 kW. Autrement dit, c’est pour l’instant impossible en Europe. En revanche, sur les bornes de 400 kW que l’on trouve par exemple sur nos autoroutes, c’est Lotus qui propose actuellement la voiture la plus rapide à charger commercialisée en France.

Un 10 à 80 % en 14 minutes

14 minutes, c’est le temps qu’il faut à la Lotus Emeya « MY25 » pour charger de 10 à 80 % sa grosse batterie de 112 kWh, équipée de la technologie Advanced Lotus Hyper Charging et de son architecture 800 volts. Ce temps de charge est valable sur une borne de 400 kW.

Le communiqué de presse de Lotus précise également le temps de charge du Lotus Eletre, qui nécessite 20 minutes pour un passage de 10 à 80 % sur une borne de 350 kW.

Lotus Eletre 600 // Source : Lotus

Initialement, le temps de charge de l’Emeya était annoncé à 18 minutes pour une recharge de 10 à 80 % sur une borne de 350 kW. Le gain de 4 minutes provient d’un changement de référence dans la communication de Lotus Europe, qui se base désormais sur des bornes de 400 kW.

Cette approche s’inscrit dans une stratégie bien rodée au sein du groupe Geely, auquel Lotus appartient : plutôt que d’annoncer des temps de charge extrêmement courts avec des puissances de charge irréalistes, Geely préfère une communication plus réaliste, en phase avec les infrastructures disponibles sur les marchés ciblés. Par exemple, le Zeekr 7X, un autre modèle du groupe Geely, est capable de passer de 10 à 80 % en 10,5 minutes en Chine, mais la marque communique sur un temps de 13 minutes pour l’Europe, en raison de bornes moins puissantes.

Lotus Emeya // Source : Lotus

Avec son autonomie WLTP de 610 km, soit 427 km pour 70 % de charge, la Lotus Emeya est censée récupérer 305 km en 10 minutes de charge. Pour le Lotus Eletre, dont l’autonomie WLTP est de 600 km, cela représente 420 km pour 70 % de charge, soit 210 km récupérés en 10 minutes.

Une nouvelle nomenclature pour la gamme

Les Lotus Emeya et Eletre adoptent une nouvelle nomenclature : 600, 600 GT, 600 GT SE, 600 Sport SE, 900 Sport et 900 Sport CARBON. Les chiffres 600 et 900 correspondent à la motorisation : la version 600 utilise deux moteurs pour une puissance cumulée de 612 chevaux, tandis que la version 900 porte la puissance à 917 chevaux, toujours avec deux moteurs. Le reste de l’appellation désigne les équipements inclus de série.

Lotus Emeya 900 // Source : Lotus

600 : suspension pneumatique active avec contrôle d’amortissement continu, jantes de 20 pouces, vectorisation du couple par freinage, phares matriciels à LED, système audio KEF PREMIUM 15 haut-parleurs, affichage tête haute de 29 pouces, climatisation 4 zones et ambiance intérieur Jasper avec tissu LOTUSWEAR Performance pour les sièges.

: suspension pneumatique active avec contrôle d’amortissement continu, jantes de 20 pouces, vectorisation du couple par freinage, phares matriciels à LED, système audio KEF PREMIUM 15 haut-parleurs, affichage tête haute de 29 pouces, climatisation 4 zones et ambiance intérieur Jasper avec tissu LOTUSWEAR Performance pour les sièges. 600 GT : Assistance autoroute, pack stationnement, jantes alliage 22 pouces (21 pouces sur l’Emeya GT) et freins 6 pistons.

: Assistance autoroute, pack stationnement, jantes alliage 22 pouces (21 pouces sur l’Emeya GT) et freins 6 pistons. 600 GT SE : Toit vitré intelligent, audio KEF REFERENCE 23 haut-parleurs, éclairage d’ambiance configurable et bas de caisse éclairés.

: Toit vitré intelligent, audio KEF REFERENCE 23 haut-parleurs, éclairage d’ambiance configurable et bas de caisse éclairés. 600 SPORT SE : Pack de conduite dynamique Lotus, aileron arrière actif, sièges avant massants et ventilés et portes à fermeture amortie.

: Pack de conduite dynamique Lotus, aileron arrière actif, sièges avant massants et ventilés et portes à fermeture amortie. 900 SPORT : transmission 2 vitesses, pack de tenue de route dynamique Lotus, aileron arrière actif et ambiance intérieur Quartz avec tissu Performance LOTUSWEAR pour les sièges.

: transmission 2 vitesses, pack de tenue de route dynamique Lotus, aileron arrière actif et ambiance intérieur Quartz avec tissu Performance LOTUSWEAR pour les sièges. 900 SPORT CARBON : pack carbone extérieur étendu, pack carbone intérieur, capot sport, sièges avant massants et ventilés et portes à fermeture amortie.

À noter que la version 600 de l’Emeya n’est pas disponible en Europe, mais uniquement au Royaume-Uni. Les tarifs sont fixés à 99 990 euros pour l’Eletre 600 et 107 990 euros pour l’Emeya 600 GT.