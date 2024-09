Le Tesla Roadster a trouvé à qui parler avec cette incroyable voiture électrique Lotus de 1000 ch

Le constructeur sino-britannique Lotus lève le voile sur son concept Theory 1, prend la forme d’une supercar 100 % électrique. Forte de 1 000 chevaux, cette création nous donne un avant-goût de ce que nous prépare la marque pour les prochaines années.

Tous les constructeurs se sont lancés dans la course à l’électrique, qu’ils soient généralistes ou au contraire, bien plus exclusifs. C’est par exemple le cas de Lotus, qui ne propose quasiment plus de voitures thermiques dans son catalogue, hormis l’Emira, dernière représentante du genre.

Une incroyable supercar en préparation

La firme qui appartient au groupe chinois Geely, aux côtés de Volvo, Smart ou Zeekr, commercialise plusieurs sportives électriques, comme le SUV Eletre que nous avions pu essayer, de même que la berline Emeya et la sportive Evija. Mais pas question de s’arrêter en si bon chemin, alors que Lotus veut désormais voir encore plus grand. C’est ainsi qu’elle vient tout juste de lever le voile sur une toute nouvelle voiture, qui prend pour le moment la forme d’un concept-car. Ce dernier est baptisé Theory 1, et on peut dire qu’il est particulièrement désirable.

Celui-ci puise son inspiration dans le style de la mythique Lotus Esprit des années 1970, mais affiche bien évidemment des lignes nettement plus futuristes. Tout a évidemment été fait pour optimiser l’aérodynamisme de la silhouette, mais le Cx (coefficient de trainée) n’a pour le moment pas été précisé par le constructeur dans son communiqué. En revanche, on connaît déjà les dimensions, qui restent étonnement assez contenues. En effet, le concept mesure 4,49 mètres de long pour seulement 1,14 mètre de haut.

De quoi là encore accroître la pénétration dans l’air, mais surtout améliorer le comportement routier. Le style global est quant à lui très moderne, et certains pourraient même trouver une certaine ressemblance avec les productions de Lamborghini. Bien sûr, la supercar se dote de tout un arsenal d’éléments aérodynamiques, comme les déflecteurs à l’avant, l’imposant diffuseur à l’arrière ainsi que les jupes latérales. En dessous, le plancher est quant à lui intégralement plat pour plaquer la voiture au sol lorsqu’elle roule à très haute vitesse.

Lotus précise également que l’aileron arrière a été monté directement sur le moteur et la suspension, afin que l’appui agisse sur ces dernières, améliorant encore plus la stabilité. La partie arrière a d’ailleurs fait l’objet d’un travail particulièrement attentionné de la part des designers, avec une forme qui semble tout droit sortie d’un film de science fiction. Enfin, le concept se chausse de jantes de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière, là encore au profit de la tenue de route et de l’efficacité.

Plus de 1 000 chevaux et moins de 1 600 kilos

L’accès à bord du concept-car se fait via d’étonnantes portes qui basculent vers l’arrière et qui permettent d’entrer dans la voiture même lorsque l’espace est très limité. Une fois dans le poste de conduite, on découvre trois places, dont un siège conducteur installé au centre, de quoi nous rappeler notamment l’iconique McLaren F1. Ce qui laisse penser que cette configuration pourrait aussi se retrouver sur la version de série, si celle-ci voit bel et bien le jour. Quoi qu’il en soit, cette Theory 1 est un vrai concentré de technologie. Outre les écrans à bord, le siège se dote de petits coussins gonflables inédits.

Ces derniers s’activent si une voiture est dans l’angle mort par exemple, afin de prévenir subtilement le conducteur. A noter également que la voiture est équipée d’un capteur LiDAR, qui rend en théorie possible la conduite autonome de niveau 4. EEt sous son capot ? La supercar affiche une puissance maximale de 1 000 chevaux répartis entre les quatre roues, afin de rivaliser avec les Tesla Roadster, Pininfarina Battista et autres Rimac Nevera. La vitesse de pointe est quant à elle annoncée à 320 km/h pour un 0 à 100 km/h réalisé en 2,5 secondes. Le tout pour moins de 1 600 kilos.

La batterie affiche une capacité de 70 kWh et offre à la voiture une autonomie d’environ 400 kilomètres, ce qui reste correct au vu des performances. En revanche, rien n’a été dit sur le temps de charge et la puissance pouvant être encaissée. Quoi qu’il en soit, aucune indication quant à une production en série n’a été donnée pour le moment par le constructeur. Si cela est un jour le cas, alors il faudra sans doute s’attendre à un prix, bien évidemment, particulièrement salé.