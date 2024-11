Cette voiture électrique de 2 000 chevaux ressemble à une Lotus thermique, et c’est tout à fait normal

Crédit : JiYue

Le constructeur JiYue, né de l’alliance entre Baidu et Geely vient de lever le voile sur sa dernière création en date. Il s’agit de la nouvelle Robo X, une voiture électrique de 2 000 chevaux, qui est capable de rouler de manière totalement autonome.

Si vous n’avez jamais entendu parler de JiYue, ne vous en faites pas, c’est tout à fait normal. Et pour cause, la jeune marque, dont le nom complet est en fait Hangzhou Ji Yue Automobile Technology a été créée l’an dernier seulement. Elle est le fruit de l’alliance entre le groupe chinois Geely, qui possède notamment Volvo et Lotus, et de de Baidu.

Une supercar totalement folle

Il s’agit pour mémoire d’une entreprise de tech chinoise, qui est l’équivalent de Google chez nous en quelque sorte. Depuis sa création, JiYue a déjà donné naissance à deux modèles, à savoir un SUV et une berline, baptisée 07 et rivalisant notamment avec la Tesla Model S. Mais ce n’est pas tout, car voilà que la firme veut désormais se lancer sur un autre marché, celui des supercars. C’est ainsi qu’elle vient tout juste de lever le voile via sa page Weibo sur sa dernière création en date, la Robo X.

Crédit : JiYue

Il s’agit d’une sportive ultra-radicale, dont le style prend des faux-airs de Lotus. Ce qui n’a rien d’étonnant, puisque les deux marques font partie du même groupe. Ici, le design a été conçu pour optimiser au maximum la pénétration dans l’air, même si le Cx (coefficient de traînée) n’a pas été communiqué pour le moment. On connaît en revanche les dimensions de la voiture, qui affiche une longueur de 4,65 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,20 mètre de haut seulement.

Les lignes sont particulièrement agressives : on retrouve à l’avant une imposante lame en bas du bouclier, associée à des prises d’air sur le capot et sur le toit. La partie arrière est quant à elle également très travaillée, avec là encore des aérations rappelant certaines supercars thermiques. Plus bas, nous retrouvons un large diffuseur de même qu’un aileron qui contribue à améliorer l’appui aérodynamique à haute vitesse. On note que les rétroviseurs sont conventionnels et que le constructeur n’a pas installé de caméras à la place.

Crédit : JiYue

À bord, le poste de conduite est particulièrement épuré et sportif. L’accès se fait par des portes en élytre, tandis que nous retrouvons un écran tactile sur la console centrale. Il faut également savoir que la supercar électrique fait massivement appel à l’intelligence artificielle, matérialisée à bord par un assistant virtuel baptisé Simo, comme l’explique le site américain Electrek. Le châssis est intégralement réalisé en fibres de carbone, permettant de maintenir le poids à 1 850 kilos.

Plus de 2 000 chevaux sans conducteur

À titre de comparaison, sa rivale, la Hyptec SSR pèse quant à elle deux tonnes, tandis que la Yangwang U9 affiche un poids conséquent de 2 475 kilos sur la balance. Pour l’heure, JiYue n’est pas très bavard sur la fiche technique de sa sportive Robo X, mais on sait qu’elle réalise le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde. Un temps similaire à celui annoncé pour le Tesla Roaster, qui tarde à faire son arrivée sur le marché. Si la puissance n’a pas encore été confirmée, celle-ci devrait tourner autour des 2 000 chevaux, issus de quatre moteurs électriques.

Crédit : JiYue

Le constructeur annonce une autonomie de 650 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 500 kilomètres WLTP. De son côté, la Yangwang U9 peut parcourir jusqu’à 700 kilomètres CLTC, soit environ 595 kilomètres avec notre homologation européenne. Le tout pour une puissance de 1 300 chevaux environ. Mais là où la JiYue fait très fort, c’est surtout qu’elle est équipée de la conduite autonome de niveau 4. Ce qui lui permet concrètement de rouler sur circuit sans conducteur. Pas forcément indispensable, mais impressionnant.

Crédit : JiYue

La sportive chinoise devrait utiliser la technologie Baidu Apollo, qui se base uniquement sur les caméras, comme chez Tesla. Elle est dépourvue de capteur LiDAR. Les réservations viennent d’ouvrir pour la nouvelle JiYue Robo X, avec un acompte de 49 999 yuans, soit environ 6 528 euros. Néanmoins, il va falloir faire preuve de patience, car la production ne devrait pas démarrer avant 2027. Reste à savoir si la voiture sera un jour commercialisée chez nous.