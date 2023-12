Cette magnifique rivale de la Tesla Model 3 pourrait faire fureur en Europe

Le jeune constructeur chinois Jiyue, fruit du partenariat entre les géants Baidu et Geely (Volvo, Lotus, Polestar, Zeekr, etc.) lève le voile sur sa nouvelle voiture électrique. Il s'agit de la 07, une berline électrique qui devrait rivaliser avec la Tesla Model 3. Il s'agit du 2ème modèle de la firme après le SUV 01.

Aujourd’hui, les constructeurs chinois commencent à être bien implantés en Europe. On pense évidemment à MG, mais également à BYD, en passe de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique devant Tesla. Mais il en existe aussi d’autres, encore méconnus mais en train d’envahir le marché.

Une berline désirable

C’est par exemple le cas de Zeekr, qui commence à arriver chez nous, ou encore d’Avatr, qui va bientôt faire le chemin jusqu’en Europe aussi. Cette dernière est le fruit d’un partenariat entre le géant de la tech Huawei ainsi que Changhan et CATL. Mais ce ne sont pas les seules entreprises à avoir fait le choix de s’associer de cette manière. En effet, la firme chinoise Baidu, qui fournit l’un des plus gros moteurs de recherche au monde veut aussi se faire une place sur le marché de la voiture électrique.

C’est ainsi qu’elle s’est alliée au groupe Geely, qui possède notamment Volvo, Lotus ou encore Lynk & Co afin de créer une nouvelle marque. Cette dernière porte le nom de Jiyue et fut officiellement lancée l’été dernier avec la révélation de son premier modèle, le SUV 01. Mais pas question pour la firme de chômer, surtout si elle veut un jour espérer faire concurrence à Tesla. Et voilà qu’elle vient tout juste de révéler sa seconde voiture.

Cette dernière porte le nom de Jiyue 07 et c’est sur la page Weibo du constructeur que les premières photos officielles ont été publiées. Et le timing n’a pas été choisi au hasard, puisque la firme en profite également pour annoncer que la berline a remporté un prix au Red Dot Award 2023, qui récompense le design des voitures lancées sur le marché. Le site Car News China souligne que d’autres auto ont été primées, dont la Neta S et la Peugeot 408.

Il est vrai que la nouvelle Jiyue 07 est très désirable, avec sa silhouette de berline qui semble avoir été dessinée pour optimiser l’aérodynamique. Néanmoins, le constructeur n’a pas encore communiqué sur le Cx (coefficient de trainée) de sa voiture électrique, ni sur ses dimensions. Ces dernières semblent cependant assez généreuses, afin de chasser sur les terres de la Tesla Model 3.

Lancement en 2024

Pour le moment, la firme chinoise se montre assez peu loquace au sujet de la fiche technique de sa nouvelle 07. Seulement sait-on qu’elle repose sur la plateforme SEA, déjà bien connue et éprouvée. Et pour cause, il s’agit de celle qui équipe également les Volvo EX90 et EX30 ainsi que la Polestar 4 et la Smart #1, sans parler des Zeekr 001 et X, entre autres. Et quid des moteurs de la berline électrique ?

Et bien cette dernière devrait reprendre ceux de la Jiyue 01 La version d’entrée de gamme embarque un bloc de 200 kW, soit 271 chevaux, associé à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 71,4 kWh. La déclinaison dotée d’une transmission intégrale revendique quant à elle pas moins de 400 kW, soit 543 chevaux avec un accumulateur NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 100 kWh. L’autonomie n’a pas encore été annoncée.

Elle devrait sans doute tourner autour des 600 kilomètres comme l’avait annoncé le constructeur avec son 01. Cela s’entend sans doute selon le cycle chinois CTLC, bien plus optimiste que notre WLTP, qui donnerait alors plutôt 550 kilomètres. À noter que la Jiyue 07 est également équipée de la conduite autonome grâce à des caméras et des radars mais pas de LiDAR, contrairement à d’autres modèles concurrents.

Elle chasse aussi sur les terres de la BYD Han EV, de la Nio ET7 ainsi que de la future Xiaomi SU7 qui devrait bientôt voir le jour. Son tarif n’a pas encore été dévoilé, de même que son poste de conduite, alors que les premières livraisons débuteront dans le courant de l’année prochaine. Une arrivée en Europe n’est évidemment pas à exclure !