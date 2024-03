La nouvelle voiture électrique de Lotus vise clairement la Tesla Model S avec ces prix et sa recharge ultra rapide

Quelques mois après sa révélation, la nouvelle Lotus Emeya électrique prépare tout doucement sa commercialisation. La berline électrique ultra haut de gamme rivale de la Tesla Model S annonce ses prix, et ils ne sont pas donnés.

À partir de 2035, tous les constructeurs qui vendent des voitures devront obligatoirement arrêter les modèles thermiques et uniquement proposer des autos électriques. Mais il y a une petite exception, pour les marques qui immatriculent moins de 10 000 véhicules par an, qui auront une année de plus.

Une nouvelle berline prometteuse

C’est justement le cas de la firme sino-britannique Lotus, qui appartient désormais au groupe chinois Geely. Tout comme Volvo, Polestar ou encore Lynk & Co, entre autres. Et si elle a jusqu’en 2036 pour passer au tout-électrique, puisqu’elle a vendu 1 710 voitures en 2020, elle ne veut surtout pas prendre son temps, bien au contraire. C’est ainsi qu’elle dévoilait en 2019 son Evija, sa première voiture électrique. Mais ce n’est pas tout, car elle a aussi officialisé son dernier modèle en date en septembre dernier.

Il s’agit de l’Emeya, qui prend cette fois-ci la forme d’une grande berline zéro-émission (à l’échappement). Sans surprise, celle-ci devrait chasser sur les terres de la Tesla Model S, de la BYD Seal et de la Porsche Taycan, sans parler de la nouvelle Xiaomi SU7. Mais si l’on connaissait jusqu’à présent déjà ses caractéristiques techniques, voilà que la marque nous dévoile désormais son prix. Et ce dernier n’est pas vraiment à la portée de toutes les bourses.

Dans son communiqué tout juste publié, Lotus nous indique en effet que la sportive affiche un ticket d’entrée à partir de 106 400 euros en Europe. Cependant, le constructeur ne précise pas encore pour quels pays ce tarif est valable, car il dépend ensuite de la fiscalité de chaque pays. Bien sûr, ce montant concerne uniquement la version d’entrée de gamme, puisque pas moins de trois variantes seront disponibles au total dans le catalogue.

La seconde déclinaison, qui porte le nom de Emeya S, démarre quant à elle à partir de 126 950 euros. Un tarif très salé, mais ce n’est rien par rapport à la version R coiffant la gamme. Cette dernière, qui joue le rôle de vaisseau-amiral pour la marque, est quant à elle affichée à un prix de 150 990 euros. Quelle que soit la version, la berline affiche un positionnement tarifaire très haut de gamme, dépassant la Porsche Taycan qui commence à partir de 105 011 euros en France.

Des performances de haut vol

À titre de comparaison, la Tesla Model S, dont le prix a été revu à la baisse au début du mois de septembre dernier affiche un tarif à partir de 94 990 euros. Un ticket d’entrée sous la barre symbolique des 100 000 euros pour la berline électrique, tandis que la Plaid coiffant la gamme coûte 109 990 euros. Soit légèrement plus cher que l’Emeya la plus abordable, malgré ses 1 020 chevaux. Mais justement, quelle est la puissance de la berline sino-britannique ?

Pour l’heure, Lotus ne donne pas encore beaucoup de détails, et se contente d’annoncer une valeur allant jusqu’à 905 chevaux pour un couple maximal de 985 Nm. Le 0 à 100 km/h est quant à lui réalisé en 2,78 secondes pour une vitesse maximale de 256 km/h. Mais la version la moins chère devrait être un peu moins performante, sans que l’on n’en sache plus pour le moment. L’Emeya repose sur la plateforme Electric Premium Architecture de l’Eletre et embarque une grosse batterie de 102 kWh.

Si son poids devrait faire flamber la consommation, elle garantit une belle autonomie de 610 kilomètres selon le cycle WLTP. La charge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en seulement 18 minutes, grâce à son architecture 800 volts avec des bornes délivrant une puissance de 350 kW en courant continu. La berline sera donc compatible avec les nouvelles bornes de 450 kW récemment dévoilées par le constructeur, afin de rivaliser avec Tesla et Ionity.

Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes pour cette nouvelle arrivante dans ma gamme, dont les premières livraisons vont démarrer en Europe à partir du 3ème trimestre.