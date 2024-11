Pour se tirer d’affaire, Volkswagen va tenter de copier les méthodes des constructeurs chinois de voitures électriques

Volkswagen traverse une période pour le moins difficile. Le constructeur occupe les actualités avec des fermetures d’usines et des plans de licenciements. Dans cette période délicate, le constructeur de Wolfsburg a annoncé vouloir concevoir des voitures plus rapidement.

Attention, produire des voitures rapidement est un jeu dangereux. Si la gamme ID (électrique) de Volkswagen s’est développée rapidement, la première ID.3 a été critiquée pour ses finitions moyennes, éloignées des standards auxquels Volkswagen nous a habitués. Sans parler des bugs logiciels, qui ont nécessité plusieurs mises à jours pour être corrigés.

Heureusement, le restylage de la compacte électrique allemande a amélioré cet aspect. Mais la rapidité semble toujours au cœur des préoccupations de Volkswagen.

Un objectif : 30 mois pour développer une voiture !

En moyenne, développer une voiture en partant d’une feuille blanche prend entre trois et cinq ans. Cela semble bien trop long pour le groupe Volkswagen, qui ambitionne de réduire ce processus fastidieux à seulement 30 mois, soit moins de trois ans.

Dans une interview donnée au média allemand Automobilwoche, le nouveau directeur technique de Volkswagen, Kai Grünitz, a exprimé sa volonté de revoir les méthodes de travail du groupe. Selon ses propos, différents projets en cours visent à être développés dans un délai de 30 mois. Et dans les grandes lignes, Kai Grünitz souhaite réduire le délai de développement à une fourchette comprise entre 30 à 36 mois.

Une Volkswagen ID.5 dans l’usine de Zwickau // Source : Volkswagen

Développer une voiture en 30 mois est rapide, même si l’histoire nous a montré que seulement 128 jours ont suffi pour concevoir l’une des Mercedes les plus mémorables de l’histoire : la CLK GTR.

Réduire le délai de production devient une nécessité !

À l’époque du thermique, les délais de développement pouvaient être plus longs sans pour autant désavantager le constructeur. Ils étaient synonymes de qualité et de fiabilité. De plus, les moteurs thermiques évoluaient moins vite que les moteurs électriques.

Aujourd’hui, prendre trois à cinq ans pour développer une voiture électrique est risqué. Pendant ce temps, les technologies de batteries et de motorisations électriques évoluent rapidement, rendant le modèle obsolète dès sa commercialisation. Les constructeurs doivent donc redoubler d’efforts pour arriver sur le marché avec des voitures abouties, fiables, compétitives et adaptées aux besoins du marché. Un véritable défi à relever !

Crédit : Volkswagen

L’histoire nous a donné des exemples où un développement trop long a pu entacher la compétitivité d’un modèle. Notamment, la Honda NSX NC1, conçue pour rivaliser avec la Ferrari 458. En raison d’un développement trop long, elle s’est finalement retrouvée face à la Ferrari 488, plus récente et plus performante, avec un déficit de puissance important.

Pour éviter une telle situation, Volkswagen envisage de réduire les temps d’essais physiques de 40 %. On espère que cette décision ne se fera pas au détriment de la qualité. Dans la précipitation, des erreurs sont souvent commises, comme l’ont montré les nombreux dysfonctionnements de la Citroën ë-C3.

Mais les exemples les plus parlants nous viennent de Chine, avec des constructeurs locaux qui mettent entre 18 et 24 mois seulement pour développer de nouvelles voitures électriques. On comprend mieux pourquoi Renault a récemment ouvert une branche en Chine.