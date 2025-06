Les chiffres truqués des constructeurs automobiles : la face cachée du marché

Les ventes de voitures (électriques ou thermiques) sont biaisées par des chiffres truqués. En cause : les ventes tactiques, comme le révèle Numerama avec une analyse des chiffres de mai.

Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Le papier publié ce week-end par Numerama a le mérite de rappeler, avec des exemples récents, à quel point l’industrie automobile européenne s’enfonce dans une spirale de plus en plus opaque autour des chiffres de vente. Le phénomène n’est plus cantonné aux seuls SUV chinois ou aux marques en difficulté : il touche désormais l’ensemble du marché.

Les ventes tactiques : c’est quoi

Le constat ? De plus en plus de véhicules électriques (et pas seulement) sont aujourd’hui préimmatriculés par les réseaux de distribution (les concessionnaires) eux-mêmes, sans véritable client final. On appelle ça les ventes tactiques.

Objectif : gonfler artificiellement les statistiques pour afficher des performances commerciales flatteuses. Un impératif quand la bourse, les analystes et les concurrents scrutent chaque trimestre avec la loupe.

Les exemples cités par Numerama sont édifiants. En mai 2025, pas moins de 69 % des Citroën ë-C3 immatriculées l’ont été par des loueurs de courte durée : sur 1 211 unités comptabilisées, 1 037 sont parties dans les flottes, contre seulement 174 réelles ventes à des particuliers.

Même schéma pour le nouveau Citroën ë-C3 Aircross, quatrième des ventes du mois : 86 % de ses 920 immatriculations concernent là encore les loueurs, qui ont même été servis avant les clients privés. Un biais de plus en plus assumé par certains réseaux pour accélérer artificiellement la courbe de lancement d’un modèle.

Tous les constructeurs (ou presque) touchés

Le cas de BYD que nous avions documenté en détail sur Frandroid ces derniers jours, avec de nombreuses suspicions autour des ventes en Chine, n’est en réalité que l’arbre qui cache la forêt. Comme l’explique Numerama, Renault, Peugeot, MG et bien d’autres recourent aujourd’hui massivement à ces ventes dites tactiques, avec un effet de courbe vertigineux. Résultat : un stock croissant de véhicules d’occasion 0 km, proposés à prix cassés quelques semaines après leur enregistrement administratif.

Tesla se défend, et en effet, on ne trouve pas réellement de ventes tactiques chez le constructeur californien. Sauf sur quelques exemplaires du Model X, destiné aux concessions.

Le risque des ventes tactiques

C’est un jeu dangereux. Non seulement ces pratiques alimentent une déflation rampante sur le marché de l’électrique, mais elles dégradent aussi la valeur résiduelle des voitures, un élément clé pour le leasing. Elles contribuent enfin à un brouillage total des indicateurs réels d’adoption de la mobilité électrique en Europe, comme nous l’écrivions encore récemment.

Car derrière ces volumes gonflés, la réalité du terrain est plus contrastée. Nombre de clients, toujours inquiets face au coût de l’électricité ou à la disponibilité des bornes rapides, hésitent encore à franchir le pas. Rappelons toutefois qu’une voiture électrique coûte finalement moins cher que son équivalent thermique en prenant en compte les coûts d’usage, avec un coût au 100 km beaucoup plus abordable en électrique qu’en essence ou diesel.

BYD Dolphin Surf // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Et pendant ce temps, les constructeurs entretiennent l’illusion d’une croissance soutenue, tout en finançant eux-mêmes la baisse des prix (et donc la baisse de leur marge, pouvait représenter un risque financier) via ces mécanismes internes.

Une aubaine pour les consommateurs

Le phénomène interroge aussi les méthodologies utilisées par les cabinets de consulting et les fédérations pour évaluer le véritable poids de l’électrique dans les ventes neuves. Il serait grand temps que les instances européennes imposent plus de transparence sur ces chiffres, en distinguant enfin les immatriculations avec un client final de celles issues de ventes tactiques ou de flottes internes.

En attendant, pour les acheteurs avertis, ces faux volumes restent une aubaine : il est aujourd’hui possible de trouver des modèles quasiment neufs avec plusieurs milliers d’euros de remise, comme l’ont bien compris les distributeurs. Mais pour la lisibilité du marché et la sincérité du débat public sur la transition énergétique, c’est un très mauvais signal.