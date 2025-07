Avec le nouveau Razr 60 déjà soldé à moins de 500 €, Motorola ferme le clapet de la concurrence

Chez Boulanger pendant les soldes, vous retrouvez le Motorola Razr 60 pour 499,99 euros au lieu de 903,06 euros si vous profitez du bonus rachat, une occasion en or d’avoir un récent smartphone pliable à bon prix.

Le Motorola Razr 60 est un smartphone pliable, à clapet, qui rappelle un peu les modèles d’il y a 20 ans, la technologie en plus. Ici, vous bénéficiez d’un vrai bon écran externe, fonctionnel et pratique avec un smartphone solide aux finitions soignées. Un téléphone avec tellement de belles promesses sur le papier qu’il a donné quelques sueurs froides au Samsung Galaxy Z Flip 7 lorsqu’il a été annoncé. Des frissons qui s’intensifient pendant les soldes grâce à cette offre du moment.

Les points forts du Motorola Razr 60

Le design pliable, pas si répandu que ça, est bien maitrisé

Les deux écrans sont d’une très grande qualité

La partie photo est bien équilibrée

Le Motorola Razr 60 coûtait, à sa sortie, environ 900 euros. Sur Boulanger, pour la fin des soldes, il est affiché à 599,99 euros et même 499,99 euros si vous faites reprendre un produit. Sans oublier le prix de reprise dudit produit.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola Razr 60. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone à clapet qui soigne ses écrans

Le Motorola Razr 60 est donc un smartphone à clapet d’apparence soignée et solide. Avec son cadre en aluminium et sa charnière en acier inoxydable, il respire la qualité. Il reste malgré tout léger puisqu’il ne fait que 188 g. Même si son atout reste la compacité puisque ouvert, il fait 171,30 x 73,99 x 7,25 mm et une fois fermé, il fait 88,08 x 73,99 x 15,85 mm. De quoi le mettre encore plus facilement dans la poche, même si la bosse est un peu plus épaisse que s’il était ouvert.

Le smartphone a deux écrans : l’intérieur, le classique, un LTPO AMOLED pliable de 6,9 pouces qui affiche de la Full HD+ avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, un verre Gorilla Glass Victus et une compatibilité HDR10+. L’écran externe en cover n’est pas en reste, c’est une dalle pOLED de 3,6 pouces qui affiche 1056 x 1056 pixels jusqu’à 90 Hz avec un verre Gorilla Glass Victus. Il prend pratiquement toute la surface une fois fermé et est idéal pour les widgets, photos, notifications, musique ou appels rapides.

Une puissance qui manque peut-être un peu de pep’s

Dans le Motorola Razr 60 vous retrouvez le processeur Dimensity 7400X avec 8 Go de RAM LPDDRX4 et une mémoire de 256 Go non extensible par carte microSD. Pour un usage courant, ça fait très bien l’affaire, mais il peut montrer ses limites sur de la puissance pure, pour les gros jeux. La batterie est aussi légèrement en retrait avec une capacité de 4500 mAh compatible charge rapide 30W et sans-fil 15W. L’autonomie est d’une journée complète en usage modéré.

Enfin, pour le bloc photo, vous avez un double capteur arrière de 50 et 13 Mpx et un capteur selfie de 32 Mpx. Les résultats sont de bonne qualité même si en basse lumière, il peut y avoir un manque de piqué sur les détails. Ce qu’il y a de bien c’est qu’il est possible de prendre des selfies avec le smartphone fermé en utilisant le capteur principal. Il embarque des fonctions IA pour apporter une touche de fun aux photos, un ajout bien sympathique.

Si vous aimez les smartphones pliables, dans la longueur ou la largeur, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur ces appareils pour découvrir les modèles les plus prisés de la rédaction.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.