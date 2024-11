Motorola Razr 40 Ultra : ce smartphone à clapet est 500 € moins cher pour la Black Friday Week

Concurrent sérieux des Galaxy Z Flip 4 et 5, le Motorola Razr 40 Ultra de 2023 est un smartphone pliable à clapet qui a plus d’un atout, notamment au niveau de son design et de son interface. En cette Black Friday Week, vous le trouverez à environ 800 euros à la Fnac et chez Darty au lieu de 1 200 euros.

C’est l’an dernier que Motorola a lancé son Razr 40 Ultra, un smartphone à clapet qui a précédé l’actuel (et excellent) Razr 50 Ultra. Le Razr 40 Ultra se plaçait à l’époque comme un rival sérieux du Samsung Galaxy Z Flip 4 et même du Galaxy Z Flip 5, sorti la même année, grâce à une foule de points positifs, à commencer par son sublime écran interne et par sa dalle externe très polyvalente. Si cet ancien modèle, que l’on recommande toujours, vous fait envie, et que vous n’avez pas un budget suffisant pour le Razr 50 Ultra, sachez que ce Razr 40 Ultra profite d’une belle réduction pendant la Black Friday Week.

Les atouts du Motorola Razr 40 Ultra

Une dalle externe de 3,6 pouces aux nombreuses possibilités

Un sublime écran OLED de 6,9 pouces

Une puce puissante : un Snapdragon 8+ Gen 1

Lancé à 1 200 euros, le Motorola Razr 40 Ultra (256 Go) est actuellement affiché à 799 euros à la Fnac et à 801 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola Razr 40 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un joli petit smartphone à clapet

Le Motorola Razr 40 Ultra est un smartphone à clapet léger et fin dont les finitions sont très soignées ; un vrai bijou que l’on prend plaisir à tenir dans la main. Son écran externe de 3,9 pouces est très bien intégré et fait vraiment corps avec le smartphone. Le Razr 40 Ultra est évidemment doté d’une charnière, qui permet de fermer complètement le téléphone, sans laisser aucun espace, et se révèle très souple ; pas de panique, on peut quand même bloquer l’écran à 90°, si besoin. En revanche, le smartphone ne peut pas être ouvert à 180°. On s’y habitue, mais la sensation est assez étrange en main…

Au niveau des écrans, on a donc cette dalle externe qui affiche une luminosité de 947 cd/m², très agréable, et qui se différencie surtout par son interface réellement excellente grâce aux infinies possibilités qu’elle offre. C’est simple : n’importe quelle application peut y être ouverte et utilisée. Bref, la polyvalence de cet écran est épatante et vraiment pratique. Pour ce qui est de l’écran interne, sa dalle OLED LTPO rafraîchie à 165 Hz est magnifique, même si le ratio 22:9 n’est pas des plus attirants. Autrement, la palette colorimétrique est très étendue (134 % du DCI-P3 !) et sa luminosité a été mesurée à 1 239 cd/m² lors de notre test. Dommage toutefois pour le mode Flex pas assez poussé.

De bonnes performances sur la durée

Le Razr 40 Ultra est par ailleurs propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1, une puce haut de gamme de 2022 que l’on trouve aussi dans le Z Flip 4. Ce processeur rend le smartphone bien réactif et fluide et ne laisse aucune place aux ralentissements. Les jeux en 3D tournent efficacement, mais attention à la chauffe. Côté photo, le Motola Razr 40 Ultra est équipé d’un capteur principal de 12 Mpx (OIS), d’un ultra grand-angle de 13 Mpx et d’un capteur selfie de 32 Mpx. Aucun téléobjectif ici, une concession difficile sur un smartphone à 1 200 euros, mais plus facilement acceptable à 800 euros. Malheureusement, le smartphone n’est pas le plus doué en photo, en raison d’un mauvais niveau de piqué et d’une saturation un peu trop forte.

Enfin, concernant son autonomie, sa batterie de 3 800 mAh lui permet de bien s’en sortir, surtout si vous utilisez principalement l’écran externe. La recharge s’opère avec un chargeur de 30 W, qui permet de passer de 1 % de batterie à 100 % en 52 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Motorola Razr 40 Ultra.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs smartphones pliables en 2024 ? Le comparatif

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.