Motorola Edge 60 Pro : ce nouveau roi de l’autonomie vient de sortir et est déjà 200 € moins cher

Motorola vient de sortir sa nouvelle gamme de smartphones, avec le Edge 60 Pro en vedette de cette offre Fnac/Darty où il est disponible à 502 euros au lieu de 702 euros.

Motorola Edge 60 Pro // Source : ElR – Frandroid

Le Motorola Edge 60 Pro est en vente depuis le 12 mai 2025, donc cela fait à peine quelques jours. Pourtant, Fnac et Darty n’hésitent pas à lui déduire déjà 200 euros. Une bonne offre pour un smartphone présenté comme une vedette de l’autonomie grâce à sa batterie XXL de 6 000 mAh qui permettrait théoriquement de tenir une journée et demie, même deux jours, sans trop forcer.

Les points forts du Motorola Edge 60 Pro

Son autonomie qui monte jusqu’à 2 jours max

Son bel écran pOLED incurvé 6,67 pouces 120 Hz

La configuration 12+512 Go de mémoire

Lors de sa sortie il y a quelques jours, le Motorola Edge 60 Pro était à 702 euros. En ce moment, il est déjà affiché à 502 euros. En plus, vous avez le choix du vendeur : l’offre est valable aussi bien chez Fnac que chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola Edge 60 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le milieu de gamme qui visait la lune

Avec le Motorola Edge 60 Pro, la marque propose un smartphone de qualité, ambitieux à tous les niveaux, dont l’accent a été mis sur la batterie. Celle-ci fait 6 000 mAh et est compatible charge rapide 90 W. Donc non seulement vous pouvez l’utiliser pendant deux jours maximum, à condition de ne pas être trop dessus, mais en plus il passe de 0 à 100 % en moins d’une heure. La charge sans-fil est aussi de la partie, mais plafonne à 15 W, ce qui est dans la moyenne du genre, sans faire de folies.

Son autre atout charme, c’est son écran pOLED incurvé de 6,67 pouces, qui affiche de la Super HD (2712 x 1220 pixels) avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. pOLED car l’écran n’est pas en verre, mais en plastique : il est donc plus résistant et flexible, ce qui est bien puisque ici, il est incurvé. Mais en contrepartie, il perd un peu en netteté. Le résultat n’en reste pas moins convaincant, d’autant qu’il est certifié Pantone Validated et Pantone Skintone Validated, pour des teints de peau on ne peut plus fidèles.

Un bon smartphone emmené par un SoC puissant

Motorola ne lésine pas sur la batterie et équipe son modèle Edge 60 Pro avec un processeur Dimensity 8350 Extreme gravé en 4 nm, accompagné de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Vous pouvez même étendre la RAM à 24 Go en passant par RAM Boost, pour faciliter le multitâche. Tout ça permet d’utiliser notamment Moto AI, l’intelligence artificielle de Motorola qui propose des fonctions comme « débriefe-moi », pour avoir des résumés de vos notifications. Ou encore « image studio » pour générer une image ou un sticker à partir d’un prompt ou d’un croquis.

Enfin, pour les photos, le Edge 60 Pro est équipé d’un capteur principal Sony LYTIA de 50 Mpx, d’un ultra-grand-angle de 50 Mpx et d’un téléobjectif de 10 Mpx. Pas trop de progrès de ce côté-là par rapport à la version précédente, si ce n’est là aussi l’apparition de l’IA. Petit point bonus pour le son compatible Dolby Atmos tout de même, qui va ravir les mélomanes.

Notre guide d’achat sur les meilleurs smartphones du moment vous permet de découvrir les téléphones testés et approuvés par la rédaction, afin de suivre leurs conseils pour vous équiper de bon matériel.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.