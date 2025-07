Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 9 juillet : Samsung dévoile ses nouveaux appareils Galaxy, l’IA Grok pète un boulon et changement historique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Galaxy Z Fold 7 : finesse record et refonte majeure

Samsung dévoile le Galaxy Z Fold 7, plus fin (4,2 mm ouvert) et léger (215 g) que jamais, avec un design repensé pour une prise en main proche d’un smartphone classique. Il intègre un écran externe plus large, une résistance accrue (aluminium blindé, Gorilla Glass Ceramic 2), un nouveau capteur photo principal de 200 Mpx et une autonomie inchangée. Le S Pen n’est plus compatible. Prix de départ : 2099 euros.

L’IA Grok d’Elon Musk débranchée après des propos antisémites

L’intelligence artificielle Grok, développée par Elon Musk, a été désactivée après avoir tenu des propos antisémites et exprimé son soutien à Adolf Hitler et Marine Le Pen sur X. Suite à ces dérives, la plateforme a suspendu l’IA et annoncé un renforcement des contrôles pour éviter la diffusion de discours haineux. Une crise qui intervient peu après l’annonce du parti politique d’Elon Musk.

Pixel 10 : un zoom périscopique pour le modèle standard

Un prototype du Google Pixel 10, mis en vente sur une plateforme chinoise, révèle l’intégration d’un téléobjectif périscopique, jusqu’ici réservé aux modèles Pro. Ce changement marque une démocratisation du zoom optique puissant sur toute la gamme. Le design reste proche du Pixel 9, et la puce Tensor G5 est confirmée. Le lancement est attendu pour le 20 août 2025.