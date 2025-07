Windows 11 25H2 va enfin vous permettre de faire le ménage dans Windows

Windows 11 va bientôt offrir une fonctionnalité de « debloat » avec sa mise à jour 25H2. Une nouveauté attendue de longue date, mais qui ne concerna que certains utilisateurs.

Windows vient avec de nombreuses applications préinstallées sur votre PC : OneNote, Windows Media Player, NotePad et bien d’autres. Pour gagner de la place, et des ressources système, il peut être utile de désinstaller ces applications dont vous n’avez pas forcément besoin.

Ces applications ne peuvent être désinstallées depuis les Paramètres de Windows 11, une opération qui nécessite d’exécuter des scripts PowerShell ou commandes via le terminal.

Microsoft va bientôt permettre de supprimer ces applications natives via l’interface de l’OS grâce à la future mise à jour Windows 11 25H2.

Windows 11 25H2 va vous permettre de supprimer les bloatwares

Un nouveau paramètre a été découvert par le site Patch My PC (via TechSpot) au sein de la dernière version de Windows 11 à destination des membres Windows Insiders.

Un nouveau paramètre dans l’éditeur de stratégie de groupe s’intitule « Remove default Microsoft Store packages from the system » et permet ainsi de désinstaller les applications nativement installées par Microsoft à l’installation de Windows 11.

Windows 11 va accueillir une nouvelle interface pour supprimer ses applications natives // Source : Patch My PC

Il sera ainsi possible de supprimer des applications comme la Caméra, Clipchamp, le Terminal, l’enregistreur audio, l’application Xbox ou encore Notepad.

Si la fonctionnalité répond à un besoin de bon nombre d’utilisateurs désireux d’alléger Windows 11, elle semble pour le moment dédiée aux administrateurs système.

Compatible uniquement avec Windows 11 Professionnel

L’éditeur de stratégie de groupe n’est disponible que pour la version Professionnelle, Entreprise et Éducation de Windows 11. Les versions familiales ne pourront donc pas exploiter cette nouvelle fonctionnalité et il sera nécessaire de faire la transition vers cette autre édition si vous souhaitez y accéder.

Si ce nouveau paramètre devrait arriver avec la mise à jour 25H2 de Windows 11, il devrait par la suite être déployé au sein des versions précédentes, 24H2 et 23H2.