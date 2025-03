Une alternative plus rapide et moins chère à Starlink, Apple se débarrasserait de l’USB-C et la vérité sur la revente des Tesla – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 17 mars : Taara dévoile une alternative plus rapide et moins chère à Starlink, Apple se débarrasserait du connecteur universel et la vérité sur les Tesla en vente sur Le Bon Coin. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Project Taara // Source : Google

Taara s’éloigne de Google et lance une alternative à Starlink

Souvent considérée comme le laboratoire d’Alphabet, Taara s’émancipe et dévoile une alternative à Starlink, proposant un système pour proposer internet via des lasers. Promesse : « offrir une connexion 10 à 100 fois plus rapide qu’une antenne Starlink classique, et pour beaucoup moins cher » selon ses créateurs.

Apple pourrait se débarrasser du connecteur universel qu’elle vient d’adopter

Réticent à adopter le connecteur USB-C, Apple aurait envisagé de s’en débarrasser sur son iPhone Air à venir. Bien qu’elle aurait changé d’avis, cette réflexion pourrait arriver sur le marché dans les années à venir.

La vérité sur la revente des Tesla : ce que cache vraiment le nombre d’annonces sur Le Bon Coin

Ces derniers jours, une rumeur laissait entendre que de nombreuses Tesla se retrouvaient à vendre sur Le Bon Coin. En se penchant sur les chiffres, on s’aperçoit d’une augmentation de 30 à 50 % du nombre d’annonces des derniers mois, tout en restant globalement faibles.