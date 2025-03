Comment Apple pourrait se débarrasser du connecteur universel qu’elle vient d’adopter

Longue à se convertir aux bienfaits de l’USB-C, Apple aurait envisagé d’abandonner le fameux connecteur sur son iPhone Air, avant de faire marche arrière.

Crédit : Frandroid

Qu’est-ce qu’Apple mijote pour septembre prochain ? Si l’arrivée prochaine des iPhone 17/17 Pro et 17 Pro Max ne fait pas vraiment de doute, l’attention des technophiles semble bien plus se tourner vers un iPhone 17 « Air » dont l’existence fait de moins en moins débat.

Mark Gurman lui-même, dont les légendaires indiscrétions sont publiées chez Bloomberg, prête du crédit à la rumeur en y apportant un petit twist supplémentaire.

L’arrivée d’un iPhone sans ports ?

D’après le journaliste, Apple aurait envisagé de purement et simplement supprimer le connecteur USB-C de ce modèle précis d’iPhone. L’idée derrière ce drôle de choix technique aurait été de rendre le téléphone le plus fin possible et de marquer une vraie rupture avec le reste de la gamme.

Fort heureusement, il semblerait que l’entreprise ait finalement décidé de garder le fameux connecteur universel sur son iPhone Air, ne souhaitant sans doute pas bousculer les habitudes de ses clients et créer de nouvelles tensions avec l’Union européenne qui vient de normaliser l’usage du connecteur sur les smartphones, tablettes et ordinateurs.

La charge sans-fil pour remplacer l’USB-C ? // Crédit : Unsplash Brandon Romanchuk

Techniquement, l’entreprise en serait capable cependant. Le transfert de données ne nécessite plus vraiment de câble depuis la démocratisation du cloud et la charge du téléphone pourrait se faire exclusivement en sans-fil, supprimant le besoin d’un connecteur physique. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des rumeurs d’un iPhone « sans ports » émergent. En 2021, des indiscrétions autour d’un tel appareil se faisaient déjà entendre.

L’UE n’aurait rien à redire en réalité

Légalement aussi, rien ne bloquerait en réalité. Si l’Union européenne a dû se fâcher pour enfin forcer Apple à passer à l’USB-C, la directive sur le chargeur universel ne proscrit pas nommément l’existence de téléphones sans connecteur de charge. Elle demande simplement que, si port de charge il y a, ce dernier soit en USB-C.

Un tel choix serait néanmoins clivant. La charge sans-fil est loin d’être aussi efficace que la filaire et cela obligeraient les clients et clients à s’équiper avec encore des nouveaux équipements, alors que la marque est enfin passée à l’USB-C il n’y a même pas deux ans.

Cela dit, si Apple semble avoir fait marche arrière sur l’iPhone Air, rien ne dit qu’elle ne prépare pas un tel changement de paradigme pour les années à venir. Sans doute que la firme trouve que c’est simplement un peu tôt pour bousculer les habitudes du marché.