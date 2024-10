Charge sans fil pour le smartphone : quelle surconsommation et quel surcoût

Ce matin, en déposant mon iPhone sur son socle de charge habituel, j’ai eu droit à une surprise. iOS 18 m’a gratifié d’un message pour le moins inattendu : « La recharge sans fil peut consommer plus d’énergie que la recharge par câble. ». Allons vérifier ça.

Depuis au moins cinq ans, je pose sans négligemment mon iPhone sur un socle et je le retrouve rechargé comme par magie le matin au réveil.

Pratique, non ? Mais comme souvent avec les innovations, tout n’est pas rose. D’après Apple, la charge sans fil consommerait plus d’énergie qu’une charge filaire classique. Mais de quelle surconsommation et de quel surcoût parle-t-on ?

Avant de parler chiffres, petite séance de vulgarisation. La charge sans fil, ou charge à induction, explique généralement la norme Qi. Le fonctionnement est simple : il y a deux bobines, une dans le chargeur, l’autre dans votre iPhone. Quand vous posez votre téléphone sur le chargeur, la bobine du chargeur crée un champ magnétique. Ce champ est capté par la bobine de votre iPhone, qui le convertit en électricité pour charger la batterie.

Le hic, c’est que ce transfert d’énergie n’est pas parfait. Une partie de l’énergie se perd en cours de route, principalement sous forme de chaleur. C’est pour ça que votre téléphone chauffe parfois quand il charge sans fil. Et qui dit perte d’énergie, dit forcément consommation plus élevée.

Les chiffres

Un peu de mathématiques pour comprendre tout ça. Selon une étude menée par le site OneZero en collaboration avec le Wireless Power Consortium, en charge de la définition de la norme Qi, la différence de consommation entre charge filaire et sans fil est loin d’être anecdotique.

En moyenne, un chargeur sans fil consomme environ 47 % d’énergie en plus qu’un chargeur filaire pour la même quantité d’électricité fournie à la batterie. Évidemment, ce chiffre dépend de votre chargeur et de votre smartphone.

Concrètement, si votre iPhone a besoin de 100 watt-heures (Wh) pour une charge complète, un chargeur filaire consommera environ 115 Wh, tandis qu’un chargeur sans fil en utilisera environ 168 Wh.

Mais attendez, ça devient encore plus intéressant (ou inquiétant, c’est selon) quand on projette ça sur une année. Imaginons que vous chargiez votre iPhone une fois par jour :

Avec un chargeur filaire : 115 Wh x 365 jours = 41,975 kWh/an

Avec un chargeur sans fil : 168 Wh x 365 jours = 61,320 kWh/an

La différence ? 19,345 kWh par an. Ça peut sembler abstrait, mais on peut calculer le coût.

En France, le prix moyen du kWh est d’environ 0,1740 € (tarif réglementé EDF au 1er février 2024). Donc, sur un an, la différence de coût entre charge filaire et sans fil serait d’environ : 19,345 kWh x 0,1740 € = 3,37 €.

Bon, d’accord, ça ne va pas vous ruiner. Mais multipliez ça par les millions d’utilisateurs d’iPhone dans le monde, et l’impact devient considérable.

Et n’oublions pas l’aspect environnemental. Cette consommation supplémentaire se traduit par une augmentation des émissions de CO2.

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), en France, la production d’1 kWh émet en moyenne 60 grammes de CO2. Donc notre petit surplus de 19,345 kWh par an et par iPhone équivaut à environ 1,16 kg de CO2 supplémentaire rejeté dans l’atmosphère. Ce n’est peut-être pas grand-chose à l’échelle individuelle, mais à l’échelle mondiale, ça fait beaucoup de petits kilos de CO2.

Alors, on arrête tout ?

Pas si vite ! La charge sans fil a quand même des avantages. Elle réduit l’usure du port de charge de votre iPhone, ce qui peut prolonger sa durée de vie. Et soyons honnêtes, c’est quand même super pratique.

L’important est d’être conscient de l’impact de nos choix technologiques. Si vous êtes un aficionado de la charge sans fil, pas de panique !

Voici quelques astuces pour limiter la casse :

Utilisez un chargeur sans fil de bonne qualité, certifié. Les modèles bas de gamme ont tendance à être moins efficaces. Positionnez correctement votre iPhone sur le chargeur. Un mauvais alignement augmente les pertes d’énergie. La norme Qi2 (et le MagSafe) introduisent un aimant qui facilite la bonne position du smartphone. Évitez de laisser votre téléphone sur le chargeur une fois qu’il est plein. Certains chargeurs continuent de consommer même quand la batterie est à 100 %. Alternez entre charge sans fil et filaire. Utilisez le sans fil quand vous avez vraiment besoin de ce confort, et le filaire le reste du temps.