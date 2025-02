Cette excellente alternative aux AirTags d’Apple, qui fonctionne aussi sur Android, est surtout beaucoup moins chère

Le Tile Pro est un traqueur Bluetooth qui s’accroche à vos biens les plus précieux pour les retrouver en cas de perte. Ce modèle compatible iOS et Android de 2022 est à moitié prix en ce moment chez Amazon, soit 17,50 euros.

Tile Pro (2022) // Source : Tile

Quand on parle de traqueurs Bluetooth, on pense forcément aux AirTags d’Apple, des références en la matière. Mais ils ont deux petits inconvénients : ils sont chers et ils ne fonctionnent que si vous avez un iPhone. Avec le Tile Pro, vous avez un traqueur compatible Android et iOS, qui fonctionne sur le même principe de localisation aussi bien proche qu’éloignée. Sauf que là où un AirTag simple coûte 39 euros, ici, vous avez un Tile Pro pour 17,50 euros.

Les points forts du Tile Pro

Une configuration on ne peut plus simple

Une autonomie d’un an et une pile remplaçable

La recherche communautaire silencieuse est un vrai plus

Même quand il n’est pas en promotion, le Tile Pro est moins cher qu’un AirTag puisqu’il coûte 34,99 euros. Alors que dire quand Amazon décide de le brader à -50 % et le propose en ce moment à 17,50 euros.

Un porte-clés pour ne plus jamais les perdre (les clés)

Le Tile Pro se présente comme un porte-clé qui ressemble à une clé de voiture, en moins épais. Il se glisse sur votre trousseau ou à tout autre objet qu’il est susceptible de perdre ou d’égarer. Vous pouvez même l’accrocher au collier de votre animal de compagnie, même si, pour le coup, il y a des solutions particulièrement adaptées à ces situations. Une fois l’appareil fixé, vous pouvez le relier à votre compte sur votre smartphone.

Avec un compte sur l’app Tile, vous pouvez connecter un nombre illimité de traqueurs Bluetooth. Pour ne pas les confondre, vous pouvez les renommer et personnaliser leur icône pour les reconnaitre au premier coup d’œil. Ensuite, vous n’avez qu’à vaquer à vos occupations jusqu’au moment fatal où vous allez égarer votre objet et le Tile Pro fixé dessus.

Le Tile Pro a une plus grande portée que les autres

En lançant la localisation de votre Tile Pro, il y a plusieurs options. S’il se trouve dans un périmètre de 90 mètres, l’app vous indique dans quelle direction il se trouve et l’objet émet une petite musique pour vous aider à le localiser. Notez que la version Pro émet un son deux fois plus fort que la version Mate, et trois fois plus fort que la Slim. Aussi, la portée est meilleure, avec des proportions similaires.

Par contre, s’il est hors de portée du Bluetooth, ça se complique, mais pas de panique. L’app vous envoie la dernière position connue du Tile Pro. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous l’indiquez comme perdu dans l’app. Ensuite, tout utilisateur de l’app Tile sur son smartphone devient votre allié et peut faire borner votre appareil s’il passe à proximité. Un système intelligent, que vous pouvez utiliser avec Google Home et Alexa pour vous épauler dans votre chasse.

La pile qui lui permet de fonctionner a une autonomie d’un an. Ensuite, vous devrez la remplacer, sauf si vous avez souscrit l’offre Tile Premium à 3,49 euros par mois et qui propose, entre autres avantages, un remplacement de la pile, une extension de garantie, un historique de localisation de 30 jours ou encore une alerte d’éloignement de votre Tile Pro.

Si vous êtes curieux et souhaitez en apprendre plus, nous avons testé à la fois le Tile Mate et le Tile Pro juste ici.

Notre guide d’achat consacré aux meilleurs porte-clés connectés vous permet aussi de découvrir des alternatives au Tile Pro, avec bien sûr les AirTags mais aussi les SmartTag de Samsung.

