Disney+ passe la seconde et va ajouter de la publicité à tous ses forfaits tout en interdisant le partage de compte

Disney suit le modèle de Netflix et va fortement amoindrir le niveau de service de son offre SVOD Disney+. Au programme : plus de publicités et moins de partage de compte.

C’est peut-être une très mauvaise nouvelle pour les abonnés à l’offre SVOD Disney+. Le géant du divertissement Disney a annoncé une mise à jour des conditions d’utilisation de son service. Le but : vouloir fortement serrer la vis de son service, en suivant les changements déjà opérés par Netflix, champion du secteur.

La publicité arrive partout

Comme le rapporte Mundoplus, Disney+ va désormais pouvoir proposer de la publicité sur tous les niveaux de forfaits. Jusqu’à présent, le service proposait, comme chez Amazon et Netflix, un premier niveau de forfait avec publicité. Les niveaux au-dessus permettaient de s’en préserver.

Désormais, les conditions d’utilisations de Disney+ indiquent que le géant peut désormais proposer sur tous ses forfaits : des pauses dédiées aux publicités au milieu du contenu, avec des liens vers d’autres contenus (les bandes-annonces de films ou séries) ainsi que vers d’autres produits (du sponsoring).

Si Disney met vraiment en place cette nouvelle offre, on peut se demander si une partie du public n’aura pas intérêt à basculer sur l’offre la moins chère. La différence entre les deux premiers niveaux de forfaits se faisait notamment sur la question de la publicité.

Fin du partage de compte

La mise à jour des conditions d’utilisation de Disney+ met aussi en place une interdiction de partage de compte. Comme Netflix, le service l’autorisait pleinement auparavant et en faisait même la promotion. Pour favoriser de nouveaux abonnements, les services de SVOD ont commencé à bloquer ce type de partage. Un changement de stratégie qui a permis à Netflix d’augmenter son nombre d’abonnements.

Disney va toutefois proposer une option payante « Extra Access » permettant de partager son abonnement avec d’autres membres de la famille en dehors du foyer principal.

À ce stade, insistons sur le fait qu’il s’agit d’une mise à jour des conditions d’utilisation de Disney, qui semble préparer le terrain à l’évolution des forfaits du service. À ce stade, le géant n’a pas annoncé l’intégration de ces changements aux forfaits ni d’évolution de prix.