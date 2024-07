La faillite est actée pour ce constructeur de vélos (électriques), qui disparaît à jamais

S’en est terminé pour WSF Bicycle Technology GmbH, constructeur autrichien de vélos électriques et de vélos mécaniques. Déclarée insolvable le 24 avril dernier, l’entreprise n’a pas réussi à remonter la pente : la faillite est officielle, ses derniers actifs sont en cours de liquidation.

Si les indicateurs et les tendances du marché nous font penser qu’une reprise de la croissance – ou tout du moins une forme de stabilisation – touche actuellement la filière du vélo, d’autres événements très factuels nous montrent à quel point l’industrie reste encore fragile. Dernier exemple en date : celui de WSF Bicycle Technology GmbH.

WSF Bicycle Technology GmbH est un constructeur autrichien de vélos électriques et de vélos mécaniques fondé en 2020 par deux anciens du monde de l’automobile. Fin avril 2024, Frandroid se faisait déjà le relais de son insolvabilité, avec pour conséquence la nomination d’un administrateur et une baisse considérable des effectifs (de 49 à 15 salariés).

En cours de liquidation

Malheureusement, rien n’y a fait : WSF est officiellement en faillite, apprend-on de Bike EU. Le plan de restructuration n’a pas fonctionné. À l’heure actuelle, tous les actifs fixes et courants de la société – soit 175 000 euros – sont en cours de liquidation. Les offres pour reprendre ces actifs peuvent être reçues jusqu’au 26 juillet.

WSF Bicycle Technology n’a pas digéré la profonde crise que la filière du cycle a traversée en 2023. « Pratiquement aucun nouveau client n’a pu être trouvé et les commandes des partenaires existants ont été nettement inférieures. Les retards dans la livraison des pièces nécessaires à la production ont entraîné de nouveaux reports et retards », expliquait AKV, organisation de protection des créanciers du pays, plus tôt cette année.

2,3 millions de dettes

Et d’ajouter : « Certaines commandes existantes n’ont donc pas pu être exécutées à temps et une commande importante n’a même pas pu démarrer ». Toute cette spirale négative a généré de lourdes dettes : 2,3 millions d’euros. « Malgré des prix nettement plus élevés, l’entreprise n’était plus en mesure de compenser la perte de volume en termes de chiffre d’affaires », précisait l’AKV.

Tout ceci n’est que la conséquence d’une conjoncture économique défavorable observée en 2023, qui a été fatale à bon nombre de petites, moyennes et grandes entreprises. L’inflation, la baisse de la demande, le surstockage et certaines incertitudes géopolitiques sont généralement les principales causes citées.