La faillite est proche pour cet énième constructeur européen de vélos

WSF Bicycle Technology, un fabricant autrichien de vélos, est aujourd’hui insolvable. Il n’est donc plus en mesure de payer ses dettes et autres charges. La forte baisse de la demande observée post Covid-19 est la principale raison évoquée.

Les faillites et autres difficultés financières ont été multiples en 2023 dans le secteur du vélo électrique et du vélo mécanique. Trois principaux facteurs ont beaucoup été évoqués : l’inflation, la baisse de la demande et le surstockage qui ne devrait pas s’estomper avant la fin de l’année. Cette conjoncture défavorable a été fatale à bon nombre d’entreprises.

Le millésime 2024 ne laisse malheureusement aucun répit à la filière du cycle. Preuve en est avec cette nouvelle sortie de route : le fabricant autrichien WSF Bicycle Technology est officiellement insolvable, rapporte Bike UE. Cela veut dire qu’il n’est plus en mesure de payer ses dettes et ses charges.

Les raisons d’une chute

« La situation actuelle du marché et des ventes, qui s’est soudainement inversée après une forte croissance de 2020 à 2022, pour aboutir à une forte baisse du volume du marché à partir de fin 2023, a été citée comme l’une des raisons de la demande », explique AKV, organisation de protection des créanciers du pays.

Cette dernière poursuit : « En conséquence, pratiquement aucun nouveau client n’a pu être trouvé et les commandes des partenaires existants ont été nettement inférieures. Les retards dans la livraison des pièces nécessaires à la production ont entraîné de nouveaux reports et retards. Certaines commandes existantes n’ont donc pas pu être exécutées à temps et une commande importante n’a même pas pu démarrer ».

Cette mauvaise spirale a considérablement fait chuter ses volumes de production : de 1500 vélos par mois au premier trimestre 2023 à moins de 300 vélos actuellement, peut-on lire. « Malgré des prix nettement plus élevés, l’entreprise n’était plus en mesure de compenser la perte de volume en termes de chiffre d’affaires », ajoute l’AKV.

Réduction d’effectifs

Un administrateur a été nommé par le tribunal de Wels pour chapeauter toute la procédure de restructuration, laquelle a déjà mené à une baisse d’effectifs considérable (de 49 à 15 salariés). Si le fabricant n’arrive pas à remonter la pente, une mise en faillite pourrait être officiellement actée ensuite.

Fondée en 2020, WSF Bicycle Technology s’était lancé dans une campagne de financement participatif l’an passé, avec comme objectif de récolter 400 000 euros au total. Ce pécule aurait alors servi à augmenter les volumes de production d’ici 2026. Mais la crise qui frappe la filière a eu raison d’elle.