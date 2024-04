« La batterie est à moitié vide » : pourquoi l’autonomie du Tesla Cybertruck aurait pu être largement supérieure

Si la batterie du Tesla Cybertruck peut sembler grosse, avec une capacité de 123 kWh, elle se révèle assez décevante. En effet, elle est en fait quasiment vide, mais il y aurait une explication logique à cela.

Dévoilé pour la première fois en 2019 au sein des locaux de SpaceX, le Tesla Cybertruck s’est pourtant longtemps fait attendre. Et pour cause, ce n’est qu’à la fin de l’année dernière que les premières livraisons ont officiellement eu lieu, lors d’un grand évènement organisé par la marque.

Une batterie étonnement vide

Le pick-up, rival des Ford F-150 Lightning et autres Rivian R1T, entre autres, a fait depuis le début sensation en raison de son design ainsi que sa fiche technique. Et parmi les points qui ont le plus fait parler, citons notamment la batterie. Cette dernière affiche une capacité très élevée de 123 kWh, qui laisse penser à une grande autonomie. Or, cette dernière est assez décevante, puisqu’elle est annoncée à 340 miles, soit 547 kilomètres en une seule charge.

Autant dire que c’est assez peu, ce qui a incité le constructeur à proposer un prolongateur d’autonomie optionnel, facturé 16 000 dollars. Et on sait désormais en partie pourquoi le pick-up ne peut pas rouler plus de 600 kilomètres en une seule charge selon le cycle EPA américain, plus strict que notre WLTP européen. En effet, l’entreprise Munro, spécialisée dans le reverse engineering a pu démonter la batterie du Cybertruck. Et ce qu’elle a découvert est pour le moins surprenant !

Et pour cause, les images montrent un pack de batterie à moitié vide, qui laisse énormément de place entre la couche de cellules et le couvercle. Ce qui est très étonnant, au vu de l’autonomie assez faible du véhicule. Pourquoi Tesla n’a tout simplement pas ajouté plus de cellules pour permettre au pick-up d’aller plus loin sans avoir besoin de passer par la case recharge ? Pour l’heure, le constructeur ne s’est pas exprimé sur cette question.

En revanche, l’ingénieur en chef de la firme basée au Texas a confirmé les images de Munro. Cependant, ce dernier préfère définir le pack, équipé des nouvelles cellules 4680 comme « à moitié plein », plutôt qu’à moitié vide. Une manière étonnante de voir les choses et surtout de jouer sur les mots. Mais pourquoi ce choix ? À vrai dire, il y a plusieurs théories sur le sujet.

Une plus grosse batterie à venir ?

Selon certains, cela s’expliquerait par le fait que Tesla pourrait tout simplement décider d’installer une seconde couche de cellules 4680 au-dessus de la première. Ce qui permettrait de doubler la capacité de la batterie, et donc l’autonomie. Mais pourquoi la firme ne l’a-t-elle pas déjà fait et a choisi de proposer son prolongateur d’autonomie à installer dans la benne du pick-up ?

Selon le site Electrek, il n’y aurait en fait peut-être pas assez de place pour installer une seconde épaisseur. De plus, pourquoi le constructeur n’a-t-il tout simplement pas décidé d’installer une plus grosse batterie ? Et bien cela pourrait avoir un rapport avec le prix, qui serait trop élevé. Car qui dit plus de cellules, dit un coût de production plus haut. Et ce même si les 4680 sont moins onéreuses que la technologie standard.

Pour mémoire, le pick-up, qui ne devrait pas être vendu en Europe démarre à partir de 60 990 dollars, soit environ 56 167 euros selon le taux de change actuel. De plus, une batterie plus grosse fait également grimper le poids en flèche, ainsi que la consommation. Ce qui fait alors chuter l’autonomie en augmentant la consommation. Pour l’heure, Tesla n’a pas encore donné de réponse.

Quoi qu’il en soit, cette découverte n’est pas la seule déception sur le Cybertruck, qui avait révélé quelques soucis de qualité lors d’un précédent démontage. Quelques surprises aussi, avec notamment l’absence de plancher, remplacé en intégralité par la batterie.