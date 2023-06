Volkswagen dévoile le nouveau van électrique ID. Buzz, avec plus d’autonomie… et de places

Volkswagen présente la version à empattement long de son van électrique ID. Buzz qui, pour l'occasion, intègre quelques nouveautés intéressantes, à commencer par une nouvelle batterie de 91 kWh permettant une autonomie en hausse, notamment pour les grands voyageurs.

Après la version cinq places de l’ID. Buzz, Volkswagen présente le modèle à empattement long doté de sept places de son Volkswagen ID. Buzz. Ce modèle n’est pas simplement qu’une version rallongée du van électrique que nous connaissons déjà, puisqu’il intègre des éléments récemment présentés sur la nouvelle Volkswagen ID.7.

Comme vous pouvez le constater, esthétiquement, il n’y a logiquement pas de changement entre cette version LWB (Long Wheelbase) à empattement long et le modèle à empattement court. Tout est une question de longueur et d’habitabilité.

Le Volkswagen ID. Buzz LWB mesure 25 centimètres de plus que la version cinq places, ces centimètres étant gagnés principalement au niveau de l’empattement. Le diamètre de braquage augmente légèrement et passe de 11,1 à 11,8 mètres.

Avec cinq, six ou sept places

Le Volkswagen ID. Buzz LWB sera disponible en Europe en version cinq, six et sept places. Il bénéficie de plus d’espace à bord, d’un plus grand volume de coffre et de portes coulissantes à ouverture plus large.

La banquette trois places de la deuxième rangée peut se coulisser sur 20 centimètres, tout comme les deux sièges de la troisième rangée, qui peuvent aussi être retirés pour bénéficier d’un plus grand coffre.

Lorsque le véhicule est en configuration cinq places, le volume du coffre culmine à 1 340 litres (1 121 litres dans la version classique courte). Si tous les sièges sont rabattus, la capacité de chargement passe à 2 469 litres. En revanche, et comme souvent avec les modèle sept places, lorsque tous les sièges sont occupés, la capacité du coffre chute à 306 litres.

L’autre nouveauté, c’est l’intégration d’un immense toit panoramique de 1,5 m2, le plus grand de la gamme Volkswagen. Il intègre les nouvelles technologies du groupe en la matière, avec des milliers de cristaux liquides contenus dans un film.

Pour aller plus loin

Comment fonctionne le toit panoramique « magique » des nouvelles voitures électriques de Porsche et Volkswagen

Le principe est globalement assez simple : il est possible d’opacifier ou de rendre transparente le toit panoramique en une fraction de seconde. Toutes les explications sont à retrouver au sein de notre dossier explicatif.

Pour en finir avec l’intérieur, évoquons brièvement la planche de bord, qui est un copier-coller de la version que nous connaissons déjà avec une instrumentation de 5,3 pouces et un écran tactile de 12,9 pouces. Notons cependant l’arrivée d’un affichage tête haute et de la commande vocale IDA, empruntée à l’ID.7. Autre nouveauté : il est désormais possible d’ouvrir les fenêtre arrière.

Les dessous d’une Volkswagen ID.7

Le Volkswagen ID. Buzz LWB reçoit la nouvelle batterie de 91 kWh (86 kWh nets) inaugurée sur l’ID.7, étayée d’une motorisation de 286 ch et 560 Nm. En termes de performances, Volkswagen annonce un 0 à 100 km/h abattu en l’espace de 7,9 secondes et une vitesse maximale limitée électroniquement à 160 km/h.

Une seconde batterie, de 77 kWh quant à elle, que nous connaissons déjà sur la version classique de l’ID. Buzz, est aussi de la partie, mais toujours avec le moteur de 286 ch contre 204 ch pour la version courte déjà commercialisée.

L’année prochaine, Volkswagen présentera la version GTX, avec deux moteurs électriques, une batterie de 91 kWh et 340 ch, comme le nouveau Cupra Tavascan.

Autonomie et recharge

La batterie de 91 kWh bénéficie d’une puissance de charge maximale de 200 kW, contre 170 kW pour la batterie de 77 kWh. Avec cette puissance, la batterie se recharge de 10 à 80 % en 25 minutes.

Si vous n’avez pas vu de chiffres relatant l’autonomie des différentes versions de l’ID. Buzz LWB, c’est normal, puisque Volkswagen ne les a pas encore communiquées. On s’attend à environ 400 km pour la version dotée de la batterie de 77 kWh et entre 450 et 500 km pour celle de 91 kWh.

Comme l’ID.7, l’ID. Buzz LWB dispose d’une fonction de pré-conditionnement de la batterie qui démarre automatiquement lorsque vous entrez une borne de recharge rapide dans votre système de navigation. La voiture est aussi pourvue d’une pompe à chaleur.

Prix et disponibilité

Le Volkswagen ID. Buzz LWB sera fabriqué à Hanovre, comme le reste de la gamme, et les livraisons débuteront en 2024. Aucune information n’a encore été donnée sur les prix. À titre informatif, le Volkswagen ID. Buzz classique débute en France à partir de 59 450 euros en version Pro avec la batterie de 77 kWh donnée pour 416 km d’autonomie selon le cycle WLTP.

Photo: James Lipman Photo: James Lipman Photo: James Lipman Photo: James Lipman

La version California (aménagée) du van électrique ID. Buzz devrait quant à elle arriver en 2025. On imagine qu’elle reprendra alors cette nouvelle base LWB.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).