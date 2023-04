Cupra Tavascan : voici la nouvelle voiture électrique, un SUV compact signé Volkswagen

Cupra vient de présenter son deuxième modèle 100 % électrique après la Born, le Tavascan. Il s'agit d'un SUV électrique aux lignes plutôt séduisantes, à l'autonomie intéressante, mais avec quelques choix techniques discutables.

Lancée en grande pompe en 2018, la firme ibérique Cupra n’a pas chômé en l’espace de cinq ans. Elle qui dérive des modèles sportifs de chez Seat semble même avoir pris l’ascendant, puisque la majorité des nouveautés sortent désormais chez Cupra et non plus chez Seat.

Design : un SUV pas si compact

Cupra présente donc son deuxième modèle 100 % électrique après la Born. Voici le Tavascan, un SUV électrique aux lignes plutôt séduisantes. Le SUV espagnol, au fort accent germanique, est long de 4,64 mètres, large de 1,86 mètre et haut de 1,60 mètre.

La face avant est assez élaborée et agressive, avec une grande « bouche » qui accueille une bande noire avec des éléments en relief qui donnent du dynamisme à l’ensemble. Les phares Matrix LED avec trois éléments triangulaires accentuent la personnalité du modèle.

La partie arrière est un peu plus consensuelle, avec notamment un large bandeau lumineux qui vient parcourir toute la poupe.

Conçu à Barcelone et construit dans son usine d’Anhui en Chine, le Tavascan est basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, qui a déjà donné naissance à d’autres modèles comme l’Audi Q4 e-tron, le Skoda Enyaq et ou encore le Volkswagen ID.4.

Un intérieur cossu et technologique, mais…

Le côté sportif et high tech se retrouve aussi à l’intérieur, avec notamment ce grand écran de 15 pouces, le plus grand jamais monté sur un modèle de la firme espagnole.

Le problème, c’est que Cupra a reconduit un élément très agaçant que l’on retrouve sur les autres modèles similaires du groupe Volkswagen, à savoir la fameuse barre rétro-éclairée permettant de régler le volume de la radio et de la climatisation, un élément tout sauf ergonomique. Mais au moins, elle est rétroéclairée, ce qui est mieux que sur les voitures électriques de Volkswagen avant l’ID.7.

Le système d’infodivertissement peut être géré via la commande vocale, tandis que l’interface est personnalisable et est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Un petit écran de 5,3 pouces vient se loger sous les yeux du conducteur et fait office d’écran d’instrumentation.

La voiture embarque des sièges sport avec appuie-tête intégré et conçus en tissu composé à 90 % de polyester recyclé ou en microfibre recyclée.

Le Cupra Tavascan embarque plusieurs technologies intéressantes, à commencer par le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien de la voie (de quoi proposer une conduite autonome de niveau 2), le freinage automatique d’urgence (aux intersections également) avec reconnaissance des piétons et des cyclistes et le système Car2X qui permet de « communiquer » avec d’autres voitures et les infrastructures afin d’être constamment « connectés » avec ce qui se passe sur la route.

Deux versions proposées

Le SUV ibérique est uniquement disponible en électrique. Deux versions sont proposées : Endurance et VZ. Le Cupra Tavascan Endurance dispose d’un seul moteur électrique arrière délivrant une puissance de 286 ch et un couple de 545 Nm, tandis que la variante plus puissante possède deux moteurs électriques pour un total de 340 ch et 679 Nm.

Les performances de la version VZ sont comparables à celles de petites sportives, notamment sur le 0 à 100 km/h, avec 5,6 secondes revendiquées sur cet exercice.

Les deux versions embarquent une batterie d’une capacité de 77 kWh. Cupra annonce 550 km d’autonomie en cycle WLTP pour la déclinaison Endurance et 520 km pour le VZ.

Plusieurs modes de conduite sont disponibles : Range, Comfort, Performance, Cupra et Individual, tandis que les palettes au volant vous permettent d’ajuster le freinage régénératif avec cinq degrés d’intensité.

Les limites du groupe Volkswagen en termes d’architecture

Si, en termes de chiffres, le Tavascan fait partie des bons élèves de la catégorie, c’est moins le cas en ce qui concerne la recharge rapide. La voiture repose sur une architecture 400 volts, ce qui limite la puissance de charge à 135 kW.

Et les voitures du groupe Volkswagen ne sont pas prêtes d’accepter plus puisque le développement de la future plateforme avec l’architecture de 800 volts a pris du retard. Cupra annonce toutefois 7 minutes environ pour récupérer 100 km.

À titre de comparaison, un Tesla Model Y Propulsion, qui n’est pas le plus rapide non plus, peut accepter jusqu’à 170 kW, tandis qu’un modèle coréen comme chez Hyundai ou Kia peut grimper aisément à plus de 200 kW.

Le Cupra Tavascan arrivera sur nos routes l’année prochaine. Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais ils devraient être légèrement supérieurs à ceux des Skoda Enyaq et Volkswagen ID.5, tout en étant légèrement sous les tarifs du Q4 e-tron. On imagine donc un prix de base d’environ 45 000 euros, et jusqu’à plus de 60 000 euros pour une version VZ bien équipée.

