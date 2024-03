Volkswagen veut vous faire oublier les SUV avec l’ID. Buzz GTX hyper performant et sa batterie XXL

Volkswagen présente sa nouvelle voiture électrique : l'ID. Buzz GTX. Il s'agit du van électrique qui était déjà commercialisé, mais il adopte désormais une nouvelle motorisation, plus puissante, et surtout, deux nouvelles batteries de plus grandes capacités. La bonne nouvelle, c'est que la nouvelle version à 7 places est également concernée. Et que Volkswagen en profite pour dévoiler des versions 6 places.

Volkswagen multiplie les versions GTX de ses voitures électriques. Après les ID.4 GTX et ID.5 GTX, puis plus récemment les ID.7 Tourer GTX et ID.3 GTX, voici le nouveau van électrique ID. Buzz en version GTX. Disponible en empattement court (5 et 6 places) mais également empattement long (5, 6 et 7 places).

Le Volkswagen ID. Buzz existe déjà depuis plusieurs mois. Nous l’avons même essayé sur Survoltés. Il y a quelques semaines, le constructeur allemand dévoilait l’ID. Buzz en version 6 et 7 places (à empattement long) qui reprenait la même base technique, mais avec une plus grande longueur, et donc une batterie de plus grande capacité : 86 kWh au lieu de 77 kWh sur la version 5 places.

Une batterie XXL

La nouvelle version performante GTX fait passer la batterie de la version 5 places de 77 à 79 kWh en capacité nette. Soit de 82 à 84 kWh de capacité brute. Sur la version 7 places, l’ID. Buzz conserve sa grande batterie de 86 kWh de capacité nette, soit 91 kWh de capacité brute. C’est la plus grande batterie disponible chez Volkswagen.

De quoi promettre une belle autonomie, même si le constructeur allemand est avare en information sur le sujet. Rappelons que la version classique (non GTX) de l’ID. Buzz en version 5 places propose une autonomie théorique de 423 km au maximum. Pour la version LWB (7 places) et la grande batterie, en version civilisée, il faut compter environ 470 km sur le cycle WLTP.

Un nouveau moteur plus performant et plus économe

Qu’en est-il pour ces versions GTX ? Faut-il s’attendre à une autonomie en baisse à cause de la motorisation plus performante ? Ce n’est pas sûr. En effet, Volkswagen intègre, sur l’essieu arrière, le tout nouveau moteur électrique AP550. Il se distingue par une puissance de 210 kW (286 ch) avec un couple de 560 Nm. Mais surtout, par son faible appétit en termes de consommation comme on le voit sur la Volkswagen ID.7.

Attention toutefois, puisque la version non GTX de l’ID. Buzz 7 places intègre déjà ce moteur, contrairement à la version 5 places (non GTX, toujours), qui se limite à un bloc de 150 kW (204 ch) moins performant et plus gourmand. Sur les deux versions GTX, le moteur électrique arrière de 286 ch est épaulé par un second moteur, dénommé AKA 150 et placé sur l’essieu avant.

De type asynchrone, il peut se déconnecter lorsque sa puissance (80 kW soit 109 ch pour un couple de 134 Nm) n’est pas nécessaire. Par exemple, à vitesse stabilisée sur autoroute. Dans le cas inverse, la puissance cumulée des deux moteurs, limitée par la batterie, atteint 250 kW (340 ch). De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes.

Une autonomie un peu faible mais une recharge rapide

Sur la version 5 places, l’ID. Buzz GTX pourrait tourner autour des 420 km d’autonomie, grâce à la batterie un peu plus grande que sur la version classique, et un moteur un peu plus économe en énergie. Mais lors des phases d’accélération, la consommation pourrait être un poil plus élevée, et se ressentir lors du test d’autonomie officiel.

Sur la version 7 places, on devrait se situer autour des 450 km d’autonomie théorique. Un peu décevant vu la taille de la batterie, puisque l’ID.7 annonce environ 700 km entre deux charges avec ce même accumulateur, mais un aérodynamisme totalement différent.

La bonne nouvelle, c’est que la « petite » batterie de 79 kWh ne met que 25 minutes pour passer de 10 à 80 % lors de la recharge. Pour la grande batterie de 86 kWh, Volkswagen se contente d’annoncer une recharge en « moins de 30 minutes » pour le même exercice. Tout cela grâce à des puissances de recharge maximale respective de 185 et 200 kW.

Un van électrique encore plus pratique

La transmission intégrale, permise par les deux moteurs, et dénommée 4MOTION permet d’augmenter le poids tracté maximal des ID. Buzz avec respectivement 1 600 et 1 800 kg pour les versions 7 et 5 places. En hausse de 600 et 800 kg par rapport aux versions plus sages du van électrique.

Au-delà de ces nouveautés liées aux performances, l’ID. Buzz GTX fait le plein d’options, avec des équipements fournis de série. On trouve notamment le fameux toit panoramique « magique » SmartGlass permettant de faire varier l’opacité à la demande. C’est le plus grand toit vitré de série sur une Volkswagen, avec une surface vitrée de 1,5 m² (1,54 x 0,93 m).

Petit bonus de ce toit panoramique : il permet d’augmenter la garde au toit de 30 mm. Pratique pour les grands passagers ou les objets volumineux.

À l’intérieur, on retrouve la patte GTX, avec des teintes foncées (notamment le ciel de pavillon noir), avec des contrastes rouges un peu partout dans l’habitacle.

Disponible en 5, 6 ou 7 places

L’autre grande nouveauté, c’est que la version à empattement court de l’ID. Buzz est désormais disponible en version 5 places… et 6 places. Du côté de l’empattement long, on a la possibilité de choisir entre 5, 6 ou 7 places. Les fixations ISOFIX pour les sièges enfants sont nombreuses : on en trouve 5 au total. Sur le siège passager avant et sur les sièges extérieurs des rangées 2 et 3. Précisons que les sièges de la 3ème rangée sont amovibles, contrairement aux sièges de la 2ème rangée.

L’ID. Buzz GTX reprend les nouveautés des voitures électriques du constructeur allemand, à savoir le nouvel écran d’infotainement central de 12,9 pouces, avec la barre (enfin) rétroéclairées pour la gestion de la ventilation. Les aides à la conduite ont également évoluées. La conduite semi-autonome de niveau 2 (avec régulateur adaptatif et centrage dans la voie) s’améliore, avec le changement de voie assisté sur autoroute. L’ID. Buzz aura également le droit à l’affichage tête haute, une première pour le van électrique de Volkswagen.

Prix et disponibilité

Pour le moment, les prix n’ont pas encore été communiqués par le constructeur allemand. Il faut compter à partir de 59 459 euros pour la version 5 places de l’ID. Buzz non GTX. Volkswagen annonce des préventes à partir de cet été pour l’ID. Buzz GTX avec des livraisons au cours du second semestre 2024.