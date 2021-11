Volkswagen ID.5 : la voici, un SUV coupé électrique qui affiche 520 km d’autonomie

Volkswagen lève les voiles enfin sur le nouveau modèle de la famille ID, la Volkswagen ID.5. Un SUV coupé 100 % électrique qui sera commercialisé en trois versions.

Après l’ID.3, Volkswagen a lancé l’ID.4 sur le marché en début d’année 2021 et a dévoilé l’ID Life en septembre. Il vient d’officialiser l’ID.5. C’est un coupé électrique avec une esthétique sportive, avec une variante GTX de 300 chevaux et une autonomie WLTP de 520 kilomètres.

Un nouveau né de la famille ID

Volkswagen a présenté le troisième modèle de sa famille ID 100 % électrique. Ce nouveau SUV coupé électrique partage la motorisation de l’ID.4, avec une batterie de 77 kWh, et évidemment la plateforme modulaire électrique (MEB). Dévoilée en 2018, cette plateforme est la même pour tous les modèles ID.

La nouvelle Volkswagen ID.5 dispose ainsi d’une version entrée de gamme (Pro) de 174 ch, tandis que la version Pro Performance monte à 204 ch. Les deux versions promettent jusqu’à 520 kilomètres d’autonomie, une autonomie en cycle WLTP similaire à l’ID.4. Enfin, la vitesse maximale est limitée à 160 km/h.

La version la plus puissante est la GTX, avec 300 ch de puissance, 310 Nm de couple et une accélération de 0-100 km/h en 6,3 secondes. Pour atteindre ces performances, il y a deux moteurs électriques : un pour chaque axe, qui totalisent une puissance de 220 kW. Sur cette version, l’autonomie baisse légèrement, jusqu’à 480 kilomètres en norme WLTP. Tous les modèles peuvent supporter une puissance de charge jusqu’à 135 kW en courant continu sur une prise Combo CSS.

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas une voiture très imposante : elle mesure 1,8 m de large, 4,6 m de long et 1,6 m de haut. Le volume du coffre est de 549 litres, ce qui est mieux que l’ID.3 (543 litres). Comme vous pouvez le voir en photo, l’écran central est le même que celui de l’ID.4 : 12 pouces de diagonale avec un petit écran devant le conducteur de 5,3 pouces et un affichage tête haute. Volkswagen précise que le système d’infodivertissement pourra être mis à jour à distance (OTA) et qu’il est compatible Android Auto et Apple CarPlay.

La Volkswagen ID.5 arrivera sur le marché en 2022. Nous n’avons néanmoins pas encore de détails sur les tarifs en France. D’après les premières informations, il faudrait prévoir un surcoût d’environ 1 500 euros par rapport à une ID.4 de configuration équivalente. Cela donne donc un tarif qui débuterait à 47 000 euros pour la version de base.

Vous pouvez suivre le live dès 14h à cette adresse, nous pourrons découvrir des informations supplémentaires sur ce nouveau modèle du groupe allemand.