Volkswagen dévoile l’ID.7 à travers le concept ID. Aero, première berline électrique du constructeur

Volkswagen annonce l'ID. Aero : le concept préfigurant sa première berline électrique, la ID.7. Destinée aux marchés chinois, européen, et américain, la future ID.7 se révèle être très prometteuse.

La semaine dernière, Volkswagen nous avait donné rendez-vous pour l’officialisation du concept car ID. Aero. Le voile a enfin été levé par le constructeur allemand. On découvre une longue berline de 5 mètres, à l’aérodynamique travaillée, qui s’approcherait de très près à la future ID.7 commercialisée en Chine. En Europe, on aura également droit à une ID.7, mais à priori légèrement retravaillée, pour mieux convenir au marché local.

Volkswagen n’utilise pas le terme ID.7, mais il est sur toutes les langues, d’autant plus que le constructeur l’annonce comme la 6e voiture électrique, après les ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 et ID. Buzz. Si vous ne connaissez pas l’ID.6, c’est normal, puisque c’est un modèle uniquement commercialisé en Chine, pour le moment.

Une autonomie de 620 km et une batterie de 77 kWh

La Volkswagen ID. Aero dévoilée par Volkswagen devrait venir concurrencer les autres berlines du segment (on pense notamment à la Tesla Model 3) grâce à une bonne efficience. Il est en effet question d’une autonomie de 620 km (norme WLTP) avec sa batterie de 77 kWh.

La base technique est bien évidemment la plateforme MEB permettant à la marque de proposer « un petit porte-à-faux, un long empattement et beaucoup d’espace à l’intérieur ».

Il faudra toutefois patienter encore avant d’avoir un aperçu de l’intérieur, puisque Volkswagen montre seulement l’extérieur de la future ID.7 destinée au marché chinois. La face avant reprend la signature de la gamme ID en s’élargissant légèrement, avec une barre de LED qui vient lier entre eux les deux optiques. Le look est agressif et Volkswagen l’explique par des considérations aérodynamiques, permettant d’annoncer un coefficient de trainée de 0,23 soit… le même que la Tesla Model 3 !

Un petit côté fastback

Sur le côté du véhicule, les jantes de 22 pouces renforcent la sensation de grande berline premium. À l’arrière, on trouve un petit côté fastback grâce au pavillon qui vient finir sa course sur la petite malle. La signature lumineuse arrière, propre à l’ID. Aero, prouve le côté concept car du véhicule, tout comme l’absence de poignées. Ces dernières ont été remplacées par une surface tactile, afin d’améliorer l’aérodynamisme, et donc l’autonomie de la voiture.

Arrivée prévue pour 2023 en Chine

On ne doute pas que les ingénieurs reprendront l’idée générale du concept pour le véhicule de série, qui devrait ainsi être nommé Volkswagen ID.7. La marque allemande confirme que cette voiture électrique sera disponible en Chine à partir du second semestre 2023. Volkswagen précise que l’Europe et les États-Unis sont également ciblés, mais dans un second temps. De quoi enterrer définitivement la Passat de Volkwagen.

