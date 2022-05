Volkswagen ID.7 Tourer : le futur break électrique a un nom

La famille ID de Volkswagen va s'agrandir. En 2024, nous devrions découvrir l'ID.7 Tourer.

Volkswagen n’est pas nouveau dans l’électrique, ils ont récemment dévoilé l’ID.Buzz, on connaît ses tarifs en France, mais il y a aussi l’e-UP!, l’ID.3, l’ID.4 et l’ID.5. En 2024, le constructeur allemand lancera un break purement électrique basé sur son projet « ID.Space Vizzion ». On sait désormais que Volkswagen a protégé le nom du modèle.

L’Office européen des brevets a enregistré la marque « ID.7 Tourer » sous le numéro d’entrée 018703388 en date du 17 mai 2022. Cette désignation s’applique, entre autres, à la Classe 12 de Nice, qui est importante pour les véhicules. L’entrée ne signifie pas nécessairement que VW appellera ainsi le futur break électrique. Cependant, la désignation de la série s’intègre bien dans le portefeuille de modèles ID. Il y a plusieurs mois, Volkswagen avait déjà protégé toute la gamme – de ID.1 à ID.9.

On pensait initialement que ce modèle porterait le nom de ID.6, comme l’avait déjà confirmé le patron de VW, Herbert Diess, en juillet 2021 – même si le modèle existe déjà en SUV sur le marché en Chine sous ce nom. Il y a certainement eu un changement de stratégie, les modèles Passat électriques seront à l’avenir connus sous le nom d’ID.7 et ID.7 Tourer. Comme ID.3 et les autres., ces modèles sont également basés sur la plateforme électrique modulaire (MEB) du groupe.

Le projet Space Vizzion

On peut déjà imaginer le VW ID.7 Tourer ; un concept a été développé en 2019, l’ID. Space Vizzion. Avec 4,96 mètres de long, le concept-car du LA Auto Show est sept centimètres plus long que la VW Passat et cinq centimètres (1,53 mètre) plus haut. L’empattement est plus long de 16 centimètres, un moteur électrique est installé sur l’essieu arrière, avec une puissance de 205 kW. Une batterie lithium-ion d’une capacité énergétique de 82 kWh était mentionnée, ce qui devrait permettre une autonomie de 590 kilomètres selon la norme WLTP. Une transmission intégrale serait également dans les cartons.

Cependant, le nouveau membre de la famille ID. ne sera pas disponible avant 2024.

