En France, il existe un large choix de voitures électriques sur le marché, que ce soit des citadines, des SUV ou encore des compactes. Mais un segment reste encore particulièrement marginal, celui des pick-up. Contrairement aux américains, friands de ce type de silhouette, les clients européens y sont moins réceptifs.

Cette catégorie est peu développée, même si certains constructeurs y croient, à l’image de Ford avec son Ranger ou encore Toyota et son Hilux, tous les deux disponibles en motorisation thermique. En revanche, ne cherchez pas, il n’existe aucune alternative électrique, puisque les F-150 Lighting et autres Tesla Cybertruck ne sont pas commercialisés chez nous. Même chose pour le Rivian R1T ainsi que le GMC Hummer EV.

Toutefois, les choses changent tout doucement, grâce à un constructeur encore assez peu connu dans nos contrées. Il s’agit de Maxus, qui est pourtant présent en France depuis 2018 et qui propose déjà une large gamme d’utilitaires avec sa gamme eDeliver. Mais voilà que la marque, fondée en 2011 et qui appartient au groupe SAIC aux côtés de MG a levé le voile en septembre 2024 sur un tout nouveau modèle. Celui-ci porte le nom de eTerron9 et prend la forme d’un pick-up 100 % électrique. Ce dernier avait été officiellement dévoilé lors du salon de Hanovre.

Premier véhicule du genre à être doté d’une motorisation zéro-émission (à l’échappement) et d’une transmission intégrale en Europe, il a un seul objectif : s’imposer auprès des professionnels. Pour cela, ce nouveau venu mise sur son design particulièrement moderne, mais également sur son confort et ses équipements. Et sur la route, ça donne quoi ? Et bien, nous en avons pris le volant dans des conditions bien particulières, afin de voir ce qu’il a réellement dans le ventre !

Maxus eTerron9 Fiche technique

Modèle Maxus eTerron9 Dimensions 5,50 m x 2,00 m x 1,87 m Puissance (chevaux) 442 chevaux 0 à 100km/h 5,8 s Niveau d'autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 190 km/h Taille de l'écran principal 12,3 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 72900 euros

Maxus eTerron9 Design : un style moderne et très réussi

En général, on sait que les pick-up ne sont pas forcément les véhicules les plus sexy du marché. Car il s’agit avant tout d’utilitaires, généralement à destination des professionnels, et qu’ils n’ont pas vraiment vocation à afficher un look particulièrement glamour. De plus, leur fonction première est bien souvent d’aller crapahuter sur des terrains escarpés ou sales.

Cependant, cela ne les empêche en théorie pas de profiter d’un style travaillé. Et ça, les équipes en charge du style de ce nouveau Maxus eTerron9 l’ont bien compris. Ce dernier s’offre une face avant particulièrement désirable, qui s’inspire du Ford F-150 Lightning.

Cela se voit surtout au niveau de la signature lumineuse à LED qui traverse tout le capot, et qui se termine de chaque côté de la calandre pleine. Des feux supplémentaires au design plus conventionnel complètent également le tout. Au centre, nous retrouvons le nom de la marque inscrit en toutes lettres, tandis que le bouclier est ouvert afin de refroidir un peu la voiture. La face avant est particulièrement droite, donnant une impression de robustesse au véhicule. Cette dernière est également accrue par les protections de carrosserie, alors que la garde au sol est particulièrement surélevée. De profil, la silhouette est assez classique.

Elle est complétée par des jantes de 20 pouces, dont le design a été conçu afin d’optimiser l’aérodynamisme. Ce dernier est d’ailleurs plutôt bon pour sa catégorie, puisque la firme basée à Shanghai annonce un Cx (coefficient de traînée) de 0.335, identique au Tesla Cybertruck.

La partie arrière adopte quant à elle un design assez classique, avec des feux verticaux, qui rendent l’ensemble particulièrement imposant. Bien sûr, benne oblige, le hayon est très droit, et sans la moindre fioriture. Mais l’ensemble du véhicule est en tout cas très réussi, et surtout bien plus consensuel qu’un Cybertruck. Ce qui devrait l’aider à se faire une place sur le marché tricolore.

Plusieurs choix de couleurs de carrosserie sont proposés sur le pick-up électrique, dont le blanc livré de série et le jaune proposé en option. Quoi qu’il en soit, ce dernier se veut particulièrement massif, puisqu’il mesure pas moins de 5,50 mètres de long pour 2 mètres de large et 1,87 mètre de haut. Un beau bébé donc que ce Maxus eTerron9, qui ne manque pas d’attirer l’attention comme nous l’avons vu durant notre essai. À noter qu’il se pare également d’un marchepied et de barres de toit, ce qui lui donne un look encore plus baroudeur, et qui contribue aussi à le rendre plus pratique.

Maxus eTerron9 Habitabilité : du confort et de l’espace

On l’a vu, le design extérieur du nouveau Maxus eTerron9 est particulièrement moderne. Et c’est globalement la même chose pour le poste de conduite, qui se révèle là encore assez surprenant. Car si la plupart des pick-ups optent pour des matériaux très bruts et une présentation parfois un peu rustique, ce n’est pas du tout le cas de notre modèle d’essai. Celui-ci s’offre une présentation tout à fait dans l’air du temps, avec sa grande dalle numérique sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Le dessin de la planche de bord est très épuré et on apprécie la sellerie contrastée.

Autre bon point, la qualité perçue qui est assez convaincante, puisque le véhicule s’offre notamment du cuir synthétique, chose qui n’est pas forcément très courante sur ce segment. Ce qui contribue à donner une ambiance cossue à cet habitacle, qui fait la part belle au confort. Cela se traduit notamment par les sièges réglables électriquement, mais aussi chauffants, ventilés et massants livrés de série sur la finition la plus haut de gamme Premium. Même chose pour le toit ouvrant panoramique, qui apporte de la lumière dans le poste de conduite, agrémentable d’un éclairage d’ambiance selon la finition, ou encore la climatisation automatique bizone.

Le nouveau Maxus eTerron9 est un pick-up à double cabine, ce qui signifie qu’il est également équipé de places à l’arrière. Au total, ce ne sont pas moins de quatre personnes qui peuvent prendre place à bord. Et l’habitabilité est en plus excellente sur la banquette arrière, que ce soit à niveau de l’espace aux jambes et la garde au toit. Le confort est une fois de plus convaincant, et on note que les deux sièges avant peuvent également s’incliner pour former des couchages parfaitement plats de 1,70 mètre de long. Parfait pour partir en vadrouille au volant de l’utilitaire !

Celui-ci fait aussi la part belle aux rangements, puisqu’il se dote de pas moins de 20 compartiments disséminés dans le poste de conduite. On retrouve notamment une console centrale flottante bien pensée, ainsi que d’autres espaces au niveau de la planche de bord. Ce n’est pas tout, car le pick-up électrique s’offre également un frunk particulièrement grand de 236 litres à l’avant. Il complète la benne d’une capacité de 1 200 litres, qui mesure 1,56 mètre de long. Cette dernière peut s’abaisser de 60 millimètres grâce aux suspensions pneumatiques, afin de faciliter son accessibilité.

Maxus eTerron9 Infodivertissement : une belle dotation de série, mais des choses à améliorer

Si certains constructeurs proposent de nombreuses déclinaisons et une gamme parfois si variée que l’on s’y perd, ce n’est en revanche pas du tout le cas de Maxus. La firme chinoise a fait le choix de la simplicité, puisque seulement une seule finition est proposée pour le eTerron9. Ce qui facilite grandement la vie des clients, d’autant plus que l’intégralité des équipements technologiques sont livrés de série. Un vrai atout pour le pick-up électrique, ce qui devrait lui permettre de se distinguer de ses rivaux.

Le conducteur profite d’une grande dalle numérique qui nous rappelle un peu ce que proposent certaines marques, telles que Mercedes ou encore BMW, qui intègre en fait deux écrans distincts. Les deux affichent une diagonale de 12,3 pouces et le premier fait office de combiné d’instrumentation numérique. Celui-ci affiche une présentation moderne et très claire, qui offre une bonne lisibilité des informations telles que la vitesse ou encore l’autonomie restante. Le second est un écran tactile qui affiche des graphismes modernes, mais dont l’ergonomie est encore à améliorer, alors qu’il ne possède aucun raccourci physique.

On sait pourtant que le tout-tactile n’est pas forcément une bonne chose, notamment pour la sécurité, même si cela permet aux constructeurs de réaliser d’importantes économies. À noter que le système d’info-divertissement embarqué intègre Apple CarPlay et Android Auto, tandis que la navigation GPS fait aussi partie de la dotation standard. En revanche, l’eTerron9 n’est pas équipé d’un planificateur d’itinéraire intégré, ce qui est assez dommage. Il faudra passer par une application tierce, comme Chargemap par exemple. Bonne nouvelle toutefois, le pick-up électrique se dote de plusieurs prises USB-A et USB-C.

Le conducteur profite également d’un chargeur pour smartphone à induction à l’avant si besoin. Si le véhicule n’est pas forcément le plus complet en termes de technologies embarqué, il offre tout de même l’essentiel, tout en sachant qu’il n’est de toute façon pas vraiment conçu pour les longs trajets. Il s’agit plutôt d’un véhicule utilitaire, destiné au transport sur de courtes et moyennes distances. Il faut savoir que le nouveau Maxus eTerron9 a aussi le droit à la commande vocale, là encore livrée de série.

Maxus eTerron9 Aides à la conduite : une vraie bonne surprise

Si le Maxus eTerron9 reste encore perfectible sur certains points dans le poste de conduite, le pick-up fait en revanche très fort sur la dotation technologique et les aides à la conduite. Bien sûr, il respecte la norme GSR2, en vigueur depuis le mois de juillet 2024. Nous retrouvons de nombreux équipements livrés de série, tels que le système de freinage automatique d’urgence AEB, l’aide au maintien dans la voie, l’alerte de limitation de vitesse ou encore l’alerte de collision arrière. Ces éléments, tous les nouveaux modèles lancés depuis l’an dernier doivent en être dotés.

Mais ce n’est pas tout, car le pick-up électrique va encore un peu plus loin. Celui-ci intègre également dans sa dotation la conduite autonome de niveau 2, que nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion d’essayer durant notre rapide prise en mains. Mais il faut savoir que ce dispositif peut fonctionner de l’arrêt complet jusqu’à une vitesse maximale de 120 km/h.

Il est en outre doté du système d’éclairage intelligent, de la surveillance des zones aveugles et des angles morts, de même que de l’alerte de collision frontale. Des équipements qui permettent à notre modèle d’essai d’être particulièrement sûr dans toutes les conditions, notamment sur la neige et hors des sentiers battus. Le Maxus eTerron9 est aussi équipé de plusieurs modes de conduite, dont deux dédiés au hors-piste. Celui-ci permet par exemple de faire varier la garde au sol, mais aussi de profiter de béquilles électroniques supplémentaires pour assurer une conduite en toute sécurité.

Le pick-up est notamment en mesure de maintenir une vitesse constante dans les pentes raides, que ce soit en montée ou en descente. Pour ceux qui auraient encore un doute sur le niveau de sécurité offert par ce dernier, sachez également qu’il a obtenu la note maximale de cinq étoiles lors des crash-tests EuroNCAP. De quoi tordre le cou aux idées reçues sur les voitures chinoises en général, mais également rassurer les potentiels clients pour qui cet aspect est particulièrement important.

Maxus eTerron9 Conduite : encore quelques points à revoir

Le nouveau Maxus eTerron9 est le tout premier pick-up électrique en Europe à être équipé d’une transmission intégrale. Un vrai atout pour celui-ci qui cible tout particulièrement les professionnels, et qui devrait ainsi séduire ceux qui vivent et travaillent dans des régions montagneuses.

Notre modèle d’essai, qui est la seule configuration disponible en France, s’offre les services de deux moteurs électriques. Le premier est installé sur l’essieu avant et il affiche une puissance de 170 chevaux tandis que le second prend place à l’arrière, délivrant 272 chevaux, le tout pour un total de 442 chevaux.

Le couple est quant à lui annoncé respectivement à 250 et 450 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5,8 secondes, tandis que la vitesse maximale est quant à elle limitée à 190 km/h.

Mais ne vous fiez pas à ces chiffres pour dire que le pick-up possède un tempérament sportif, car ce n’est pas tout le cas. En fait, celui-ci mise plutôt sur son confort et sa polyvalence, même si le premier point pourrait encore être amélioré. Et pour cause, la suspension est un peu trop ferme, ce qui rend la conduite peu confortable, surtout si vous avez le dos fragile.

Et c’est le cas quel que soit le mode de conduite choisi, même en configuration Confort ou Eco. De son côté, la direction est également très lourde, mais elle manque toutefois de précision, et il n’est donc pas évident de savoir où l’on pose les roues sans regarder le « châssis invisible » sur l’écran. Dommage, car cela n’aide pas non plus pour la maniabilité du véhicule, qui possède en plus un diamètre de braquage très conséquent de 13 mètres, et heureusement que la caméra de recul est livrée de série.

On note également que la prise de roulis est assez conséquente, malgré un travail réalisé sur la rigidité du châssis. En revanche, on apprécie les qualités du Maxus eTerron9 sur la neige, le pick-up ayant démontré une certaine appétence pour ce type de terrain. Bien aidé par les assistances électroniques, le véhicule est très à l’aise en dehors des sentiers battus, et il devient un parfait compagnon pour les professionnels de la montagne ou de la forêt.

Maxus eTerron9 Autonomie, batterie et recharge

Vous l’avez compris : le nouveau Maxus eTerron9 fait dans la simplicité et ne s’encombre pas d’un large choix de motorisations. C’est la même chose pour la batterie : le pick-up électrique n’est disponible qu’avec une seule version d’une capacité de 102,2 kWh.

Maxus eTerron9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Cette dernière fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), qui possède l’avantage d’être moins coûteuse que le NMC (nickel – manganèse – cobalt). À noter que les modules ne constituent pas un seul grand bloc comme c’est le cas sur certains modèles électriques, mais qu’ils sont de différentes tailles et répartis dans un cadre à neuf compartiments dans le châssis. Ce qui permet d’améliorer la rigidité structurelle du véhicule, mais également d’offrir une meilleure protection des cellules. L’autonomie est quant à elle annoncée à 430 kilomètres en cycle mixte selon l’homologation WLTP.

Elle peut cependant atteindre les 566 kilomètres en usage purement urbain. Ce qui reste plus que correct, même si l’on sait que ce chiffre varie selon les conditions climatiques. Or, le Maxus eTerron9 est un pick-up destiné aux régions montagneuses, où les températures sont généralement très basses. Ce qui a un impact direct sur l’autonomie, comme nous l’avons déjà évoqué par le passé. La consommation est annoncée à 26,7 kWh/100 km en incluant les pertes à la recharge, ce qui reste très élevé. Nous avons relevé une moyenne tournant autour des 28 kWh/100 km durant notre essai.

La recharge s’effectue quant à elle de 20 à 80 % en 42 minutes, à une puissance de 115 kWh en courant continu. Ce qui est loin d’être compétitif. À noter que le Maxus eTerron9 est livré de série avec la charge bidirectionnelle V2L, qui permet d’alimenter des équipements directement via la prise de recharge, ainsi que via une autre située dans la benne. En revanche, il fait l’impasse sur la pompe à chaleur. Enfin, une application permet de planifier la recharge, notamment pendant les heures creuses.

Maxus eTerron9 Prix, concurrence et disponibilité

Comme nous l’avons expliqué un peu plus haut, le nouveau Maxus eTerron9 n’est proposé qu’en une seule version sur le marché français. Cette dernière affiche une puissance totale de 442 chevaux et embarque une batterie généreuse de 102,2 kWh. Le tout pour un prix de départ qui démarre à partir de 72 900 euros.

À noter que la quasi-totalité des équipements sont livrés de série sur le pick-up, dont la commercialisation a déjà démarré. Actuellement, le constructeur chinois possède déjà 40 concessions réparties partout en France, et le réseau devrait encore se déployer dans plusieurs départements français.

Sur notre territoire, notre modèle d’essai n’a pas pour le moment pas du tout de concurrence, de par sa motorisation électrique. Certains clients pourraient notamment hésiter avec le Ford Ranger, uniquement disponible en thermique et affiché à partir de 31 240 euros dans sa version Simple Cabine. Attention cependant : les pick-up thermiques « double cabine », tel que notre Maxus, sont soumis au malus écologique, qui peut atteindre 70 000 euros.

En élargissant à d’autres pays, le Maxus eTerron9 rivalise frontalement avec le Ford F-150 Lightning, disponible en Suisse et en Norvège. En franchissant l’Atlantique, nous pourrions également évoquer le GMC Hummer EV, dont le ticket d’entrée est annoncé à 96 550 dollars(environ 93 000 euros), sans oublier le Tesla Cybertruck, débutant à 72 490 dollars (environ 67 000 euros).

Pour l’heure en revanche, tous ces modèles ne sont pas officiellement vendus en France, ce qui laisse le champ libre au Maxus eTerron9 pour s’offrir une place de choix chez les clients. À noter que le pick-up n’a pas le droit au bonus écologique, en raison de son tarif et de sa production en Chine. Il pâtit également de droits de douane plus élevés, pour cette même raison.