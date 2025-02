Le malus écologique va flamber dès le mois prochain pour les voitures thermiques

Après la censure fin 2024, le gouvernement vient de dévoiler son projet de loi de finances pour 2025. Au programme, un malus écologique fortement durci dès cette année, qui va encore grimper jusqu’en 2027. Heureusement, les voitures électriques ne sont pas concernées. Enfin, pas tout à fait.

Tous les ans, le début de l’année marque la mise en place de nouvelles mesures par le gouvernement. Et 2025 ne fait évidemment pas exception, malgré les rebondissements que nous avons connus fin 2024 en politique. En effet, c’est normalement à cette période qu’est acté le projet de loi de finances, qui est ensuite appliqué l’année suivante.

Un malus particulièrement sévère

Sauf que cette fois-ci, le gouvernement a dû faire face à une censure, qui a conduit au départ du premier ministre Michel Barnier. Et par la même occasion, à l’annulation de certaines mesures, comme la hausse du malus écologique. Si la baisse du bonus a bien été actée, ce n’était pas le cas pour la révision de la taxe, permettant aux automobilistes de souffler un peu. Mais vous vous en doutez bien que le répit aura été de courte durée.

C’est ainsi que le projet de loi de finances 2025 vient officiellement d’être dévoilé à l’Assemblée Nationale. Et évidemment, l’automobile n’est pas oubliée, bien au contraire. L’article 8 détaille le nouveau barème du malus écologique, qui devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Finalement, il devrait être appliqué à partir du 1er mars, à condition bien évidemment que cette mesure soit votée par l’Assemblée. Mais l’actuel premier ministre Français Bayrou a annoncé qu’il ferait appel au 49-3 pour la faire passer en force.

Et une chose est sûre, les automobilistes qui veulent encore rouler en voiture thermique auront intérêt à avoir un portefeuille bien garni. Car dès le 1er mars, le seuil de déclenchement de la taxe sera abaissé à 113 grammes de CO2 par kilomètre, contre 118 g actuellement. Avec un tarif qui reste fixé à 50 euros par gramme dépassé. Cela reste encore raisonnable, mais les prix grimpent très vite ensuite. Le but ? Dissuader les automobilistes d’acheter des autos essence et diesel pour passer à l’électrique. Et cela semble fonctionner.

En effet, selon le gouvernement, les émissions moyennes des voitures neuves étaient de 89,5 g/km en décembre 2024, contre 94,4 g/km en janvier de la même année. Et ce grâce à l’essor de l’électrique, malgré des ventes en baisse au cours des derniers mois. Mais l’arrivée de nouveaux modèles abordables comme la Renault 5 E-Tech et les autos à moins de 25 000 euros chez Volkswagen pourraient changer la donne. Sans parler des taxes de plus en plus dissuasives. Car c’est loin d’être terminé…

Une hausse encore plus marquée

En 2025, le montant maximal du malus écologique sera porté à 70 000 euros, contre 60 000 actuellement pour tous les véhicules dont les émissions dépassent les 192 g/km. Et autant dire qu’il y en a beaucoup, sans que ce soit forcément des supercars. Et comme en 2024, il n’existe plus de plafonnement à la moitié du montant total de la voiture. C’est-à-dire qu’il est tout à fait possible que la taxe dépasse le prix d’achat du véhicule. Et accrochez-vous, car ce n’est que le début.

Le barème pour 2026 a aussi été annoncé par le gouvernement. Cette fois-ci, le seuil de déclenchement sera fixé à 108 g/km seulement, avec là encore un montant de 50 euros par gramme de dépassement. Et le malus maximal passera à 80 000 euros, pour tous les véhicules qui rejettent plus de 191 g/km. Mais là où cela devrait faire encore plus mal, c’est en 2027. Au 1er janvier, le malus sera appliqué dès 103 g/km et surtout, le montant le plus élevé sera fixé à 90 000 euros.

Ferrari 296 GTB hybride rechargeable

Un véritable coup dur pour les constructeurs de voitures sportives, déjà pris à la gorge par la réglementation CAFE, qui a été durcie en 2025. Ce montant concernera toutes les autos dépassant la barre des 189 g/km.

De plus, le malus au poids sera également durci, et les voitures électriques y seront soumises à partir du 1er janvier 2026. Cependant, elles bénéficieront d’un abattement de 600 kilos par rapport aux modèles thermiques, comme nous l’avons expliqué dans un autre article., du fait du poids de leur batterie.

Barème malus 2025

Emissions de C02 Montant du malus Inférieures à 113 0 113 50 114 75 115 100 116 125 117 150 118 170 119 190 120 210 121 230 122 240 123 260 124 280 125 310 126 330 127 360 128 400 129 450 130 540 131 650 132 740 133 818 134 898 135 983 136 1 074 137 1 172 138 1 276 139 1 386 140 1 504 141 1 629 142 1 761 143 1 901 144 2 049 145 2 205 146 2 370 147 2 544 148 2 726 149 2 918 150 3 119 151 3 331 152 3 552 153 3 784 154 4 026 155 4 279 156 4 543 157 4 818 158 5 105 159 5 404 160 5 715 161 6 126 162 6 637 163 7 248 164 7 959 165 8 770 166 9 681 167 10 692 168 11 803 169 13 014 170 14 325 171 15 736 172 17 247 173 18 858 174 20 569 175 22 380 176 24 291 177 26 302 178 28 413 179 30 624 180 32 935 181 35 346 182 37 857 183 40 468 184 43 179 185 45 990 186 48 901 187 51 912 188 55 023 189 58 134 190 61 245 191 64 356 192 67 467 Supérieures à 192 70 000

Barème malus 2026

Emissions de C02 Montant du malus Inférieures à 108 0 108 50 109 75 110 100 111 125 112 150 113 170 114 190 115 210 116 230 117 240 118 260 119 280 120 310 121 330 122 360 123 400 124 450 125 540 126 650 127 740 128 818 129 898 130 983 131 1 074 132 1 172 133 1 276 134 1 386 135 1 504 136 1 629 137 1 761 138 1 901 139 2 049 140 2 205 141 2 370 142 2 544 143 2 726 144 2 918 145 3 119 146 3 331 147 3 552 148 3 784 149 4 026 150 4 279 151 4 543 152 4 818 153 5 105 154 5 404 155 5 715 156 6 126 157 6 637 158 7 248 159 7 959 160 8 770 161 9 681 162 10 692 163 11 803 164 13 014 165 14 325 166 15 736 167 17 247 168 18 858 169 20 569 170 22 380 171 24 291 172 26 302 173 28 413 174 30 624 175 32 935 176 35 346 177 37 857 178 40 468 179 43 179 180 45 990 181 48 901 182 51 912 183 55 023 184 58 134 185 61 245 186 64 356 187 67 467 188 70 578 189 73 689 190 76 800 191 79 911 Supérieures à 191 80 000

Barème malus 2027

Emissions de C02 Montant malus 2027 Inférieures à 103 0 103 50 104 75 105 100 106 125 107 150 108 170 109 190 110 210 111 230 112 240 113 260 114 280 115 310 116 330 117 360 118 400 119 450 120 540 121 650 122 740 123 818 124 898 125 983 126 1 074 127 1 172 128 1 276 129 1 386 130 1 504 131 1 629 132 1 761 133 1 901 134 2 049 135 2 205 136 2 370 137 2 544 138 2 726 139 2 918 140 3 119 141 3 331 142 3 552 143 3 784 144 4 026 145 4 279 146 4 543 147 4 818 148 5 105 149 5 404 150 5 715 151 6 126 152 6 637 153 7 248 154 7 959 155 8 770 156 9 681 157 10 692 158 11 803 159 13 014 160 14 325 161 15 736 162 17 247 163 18 858 164 20 569 165 22 380 166 24 291 167 26 302 168 28 413 169 30 624 170 32 935 171 35 346 172 37 857 173 40 468 174 43 179 175 45 990 176 48 901 177 51 912 178 55 023 179 58 134 180 61 245 181 64 356 182 67 467 183 70 578 184 73 689 185 76 800 186 79 911 187 83 022 188 86 133 189 89 244 Supérieures à 189 90 000