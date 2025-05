Cette intéressante voiture électrique chinoise arrive en France grâce à Stellantis, et on a la date précise

Leapmotor annonce avoir franchi un cap dans sa jeune histoire en France. Confiant après cette avancée, le constructeur chinois s’autorise le lancement d’une nouvelle voiture électrique sur le marché français.

Leapmotor B10 // Crédit : Leapmotor

Leapmotor est la marque chinoise soutenue par le groupe Stellantis. En échange d’une participation majoritaire dans la filiale européenne de la marque chinoise, Leapmotor International, le groupe franco-italien peut importer la gamme de véhicules électriques et hybrides de Leapmotor en Europe. Actuellement, seules la citadine T03 et le SUV C10, dans ses versions électriques et à prolongateur d’autonomie, sont importés.

Présente sur le marché français seulement depuis octobre 2024, Leapmotor vient d’annoncer dans un communiqué avoir franchi un cap qui semble important pour elle.

1 500 véhicules livrés en France

En 7 mois d’activité, Leapmotor annonce avoir immatriculé 1 500 véhicules en France, dont 1 000 étant 100 % électriques. Ce qui nous donne environ 215 véhicules par mois pour 22 concessions à fin février 2025, selon L’Argus. On parle de moins de 10 véhicules par concession et par mois.

Crédit : Leapmotor

Malheureusement, les chiffres de Leapmotor sont bridés par l’absence de bonus écologique sur ses véhicules. La stratégie initiale était d’introduire l’assemblage final de la citadine T03 dans l’usine Stellantis de Tychy afin de profiter du bonus écologique, et d’en faire l’électrique la moins chère du marché français.

Ayant compris la stratégie, le gouvernement français a décidé d’augmenter les exigences pour l’attribution du bonus écologique : l’assemblage final ne suffit donc pas. L’assemblage de la T03 en Pologne a même cessé.

Mais Leapmotor ne renonce pas

Toutefois, Leapmotor semble fier de ses résultats. Tellement que le constructeur montre son enthousiasme à propos de l’introduction prochaine du Leapmotor B10 en France.

Le modèle présenté au Mondial de l’Auto de Paris à l’automne 2024 est un SUV du segment C (4,52 m) qui devrait utiliser un moteur électrique de 214 chevaux et la plateforme LEAP 3.5, permettant l’utilisation de batteries Cell-to-Chassis (CTC).

Crédit : Leapmotor

Son système d’infodivertissement va fonctionner sous l’OS 4.0 de Leapmotor et le cockpit est poussé par la technologie Qualcomm 8155 pour offrir la meilleure fluidité possible, tout en offrant la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay qui manquait aux C10 et T03 à leur lancement.

Et si Leapmotor ne communique aucune information technique sur la version européenne de son B10, rappelons que le SUV électrique est déjà disponible en Chine avec deux batteries de 56,2 et 67,1 kWh. Reste à savoir si ces deux choix seront retenus pour l’export.

Leapmotor B10 // Source : Leapmotor

Le modèle sera disponible à la commande en septembre, avant de voir les premières arrivées dans le réseau en octobre. Aucun tarif n’est évoqué, même s’il se murmure que le B10 pourrait être produit en Espagne en 2026, de quoi lui ouvrir l’accès au bonus écologique français.

En attendant, nous avons pu voir le Leapmotor B10 dans sa version chinoise, très proche de la déclinaison européenne, lors du dernier salon de Shanghai.