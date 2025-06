R5 électrique : voici comment profiter de l’offre Renault à moins de 22 000 € 

Affichée à partir de 25 990 euros, la nouvelle Renault 5 E-Tech devient encore plus abordable. Il est en effet possible de s’offrir la voiture électrique pour moins de 22 000 euros. On vous explique comment cela est possible.

Le prix des voitures électriques a tendance à chuter au fil des années, c’est un fait. Et c’est surtout une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Car ils sont encore très nombreux à ne pas vouloir opter pour cette motorisation pour cette raison. Il est vrai que les autos zéro-émission (à l’échappement) restent plus chères que les modèles thermiques. Mais cela est en train de changer.

Une très, très bonne affaire

Les constructeurs lancent des modèles de plus en plus abordables sur le marché. On pense à la Citroën ë-C3, à la Hyundai Inster ou encore à la Fiat Grande Panda. Sans oublier la nouvelle Nissan Micra, que nous avons pu découvrir, ainsi que la future Volkswagen ID.2. Et bien sûr, impossible de ne pas citer la Renault 5 E-Tech, qui figure en très bonne place dans le top 10 des voitures électriques les plus vendues en France. Et on comprend pourquoi.

La citadine démarre à partir de 25 990 euros, dans sa version de 120 chevaux avec sa petite batterie de 40 kWh. Et une variante moins puissante et encore plus abordable est aussi en préparation. Mais saviez-vous que vous pouvez rouler au volant de cette petite auto pour un prix encore plus bas ? Pour cela, il faut aller jeter un œil du côté des stocks des concessionnaires, visibles sur le site de la marque au losange. Et il y a de très bonnes affaires à y faire.

Renault R5 // Source : Renault

Par exemple, un professionnel propose un exemplaire de la R5 E-Tech à partir de 29 990 euros en version Techno 120 chevaux. Si ce tarif peut vous sembler un peu élevé, attendez de voir la suite. Car la voiture passe en fait à seulement 26 290 euros. Comment ? Grâce à tout un tas d’aides et de remises diverses et variées. D’abord, le vendeur propose une remise généreuse de 1 700 euros, déjà déduite du prix de base évoqué plus haut.

Même chose pour le bonus écologique de 2 000 euros. Mais sachez qu’il s’agit ici du montant minimal. Car il peut en effet atteindre les 4 000 euros, si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 16 300 euros. Ce qui fait chuter le prix à 24 290 euros dans ce cas-là. Et ce n’est pas terminé. Car tous les clients ont aussi le droit de bénéficier de la prime CEE de 310 euros. Et cela sans conditions de revenus.

Un bon plan à ne pas négliger

Vous pensiez que c’était terminé ? Et bien non, car le concessionnaire promet également une prime de reprise de 2 000 euros. Au total, cela ramène donc le prix de la Renault 5 E-Tech à seulement 21 980 euros. Un tarif particulièrement alléchant pour la citadine électrique, qui devient alors l’une des moins chères du marché. Seule la nouvelle BYD Dolphin Surf, que nous avions pu essayer fait un peu mieux. Pour mémoire, elle est affichée à partir de 19 990 euros, mais les livraisons n’ont en revanche pas encore commencé.

Pour mémoire, la citadine au losange est livrée de série avec une belle dotation dans sa finition Techno, qui est le 2ème niveau après Evolution. Cette version inclut notamment un écran tactile de 10,1 pouces associé à un combiné d’instrumentation numérique. Le chargeur pour smartphone à induction est aussi de la partie, de même que les feux de route et la climatisation automatique ainsi que les radars de stationnement arrière. La voiture a le droit au freinage automatique d’urgence, à la détection intelligente des limitations de vitesse et à l’alerte de vigilance du conducteur.

Photo Yannick Brossard / DPPI

Sa petite batterie de 40 kWh lui offre une autonomie de 312 kilomètres WLTP. La recharge s’effectue de 15 à 80 % en 30 minutes à 80 kW. A noter que la R5 Techno est équipée de série de la pompe à chaleur et du freinage régénératif. Elle est en revanche dépourvue de planificateur d’itinéraire intégré, comme nous l’expliquons dans notre essai détaillé, en conditions réelles de la citadine. La voiture a aussi le droit à la charge bidirectionnelle sur cette version.