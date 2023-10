Moins de 13 kg : comment ce vélo électrique d’aventure fait pour être aussi léger ?

LeMond Bicycles, fondée par le vainqueur du Tour de France des éditions 1986, 1989 et 1990, a sorti un tout nouveau vélo électrique répondant au nom d’All-Road Prolog. D’un poids de 12,7 kg, ce gravel électrifié fait partie des poids plumes du marché.

LeMond Bicycles n’est pas une entreprise inconnue de nos services. Cette société fondée par Gregory James LeMond, cycliste professionnel de 1981 à 1994 et premier vainqueur du Tour de France avec un cadre en carbone (1986), nous avait tapé dans l’œil avec ses vélos électriques urbains ultra légers, les LeMond Dutch et Daily d’un poids de 12,3 kg.

Le catalogue est aujourd’hui composé d’un autre modèle, le Prolog, lui-même rejoint par une nouvelle version beaucoup plus typée gravel, le All-Road Prolog, nous apprend Bike Radar. Comme son nom l’indique, ce cycle joue la carte de la polyvalence et jouit d’aptitudes capables de l’emmener aussi bien sur des routes que des pistes et autres chemins.

Des pneus plus large, un cintre plus typé gravel

Pour ce faire, il se distingue sur deux éléments : les pneus Panaracer GravelKing SK sont plus larges, de 43 mm contre 38 mm pour la version Prolog, et le cintre s’inspire davantage des vélos de route afin d’adopter une position plus appuyée. Sur le Prolog classique, le cintre se contente d’une géométrie très droite et très plate, plutôt taillée pour la ville.

Forcément, le poids du All-Road Prolog interpelle : 12,7 kg, ce qui le place comme l’un des poids plumes de sa catégorie. À titre de comparaison, le Trek Domane+ SLR 6 AXS que nous avons testé sur 200 kg en 2 jours, est recensé à 12,60 kg. Croyez-nous : c’est très léger à porter et à manœuvrer, parfait pour la route et les pistes gravel.

Pour tirer le poids au maximum vers le bas, LeMond Bicycles fait appel à un matériau bien précis : du carbone, réputé pour sa légèreté, mais aussi son coût plus onéreux. Tout, ou presque, est en carbone : du cadre à la fourche en passant par la potence, la tige de selle et le guidon.

Petite batterie

Le moteur Mahle M1 X35 d’un couple de 40 Nm joue aussi un rôle dans cette équation avec ses 3,5 kg, tout comme la modeste batterie de 250 Wh. On peut en revanche se questionner sur le positionnement du moteur, situé sur le moyeu arrière. À ce prix, on peut légitimement s’attendre à ce que la motorisation soit intégrée au niveau du pédalier.

Cela confère en effet un meilleur équilibre et plus de souplesse dans l’assistance. Ce choix est à nos yeux étonnant.

L’entreprise se montre en revanche généreuse sur le choix de la transmission, avec une Shimano GRX RD-RX812 à 11 vitesses, soit la transmission Shimano haut de gamme dans la catégorie des gravels. En option, une version électronique Shimano GRX RD-RX817 Di2 est disponible, sans que le prix ne soit indiqué.

Prix et disponibilité

Décliné en coloris noir, blanc et rose, en trois tailles (S, M et L), le All-Road Prolog coûte la somme de 5785 euros sur le site officiel. Pour le moment, ses livraisons ne sont pas prévues pour l’Europe. Mais il se pourrait que ce soit le cas à l’avenir : après tout, les modèles Dutch sont bel et bien livrés par chez nous.