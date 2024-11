En plus d’être tout équipé, ce nouveau vélo électrique de ville est relativement léger

Le poids des vélos électriques tend à se réduire, et tant mieux. Un vélo léger est plus performant à rouler et plus facile à manier dans les différentes situations du quotidien. Trek nous présente son FX+ 7, un vélo de ville électrique tout équipé à moins de 18 kg. Découvrons ensemble comment Trek parvient à atteindre ce poids léger.

Les cyclistes utilisant des VAE sont conscients des difficultés inhérentes à cette catégorie de cycle. Non seulement ces vélos peuvent être encombrants, mais un vélo électrique est également plus lourd qu’un vélo musculaire. Il devient généralement difficile de le monter par les escaliers ou de le descendre à la cave.

Pour faciliter le quotidien des cyclistes, Trek propose le FX+ 7, un compromis intéressant entre puissance électrique et poids maîtrisé de 18 kg. Il y a certes plus léger, mais aussi bien plus lourd : disons que ce Trek se situe dan une moyenne relativement basse.

De l’aluminium et aussi du carbone

Pour atteindre ce poids de 18 kg, le Trek FX+ 7 utilise des matériaux légers. Toutefois, Trek n’a pas opté pour un cadre tout en carbone. L’alliage du cadre est en aluminium, un métal robuste et léger, idéal pour un usage quotidien. Deux versions de cadre sont proposées : ouvert pour une installation facile, ou haut pour un style plus élancé. Trois coloris sont disponibles : noir, vert et bleu.

Trek FX+ 7 cadre haut Trek FX+ 7 cadre ouvert

En revanche, la fourche est en carbone. Plus légère, elle contribue à la réduction du poids du vélo, mais implique l’absence de suspension avant. Pour alléger le vélo, Trek a dû faire quelques concessions. La suspension avant ne devrait pas manquer, car ce vélo est principalement destiné à un usage urbain. Même si une suspension n’est jamais de trop sur des pavés par exemple.

Un moteur léger et une batterie compacte

Le Trek FX+ 7 est équipé d’un moteur TQ HPR50 développant 50 Nm. Ce moteur nous avait fait excellente impression lors de la prise en main du Canyon Spectral:OnFly.

Nous avons apprécié sa faible résistance au pédalage au-dessus de 25 km/h, ce qui ne freine pas trop le cycliste dans sa prise de vitesse. Cependant, sur un vélo de ville, la plupart des utilisateurs se contenteront de sa puissance pour rouler à 25 km/h maximum.

La batterie de 360 Wh devrait offrir une autonomie théorique de 80 km en optimisant l’utilisation de l’énergie. Pour parcourir plus de kilomètres, notamment si l’envie vous prend de partir en escapade le week-end, un prolongateur d’autonomie de 160 Wh est disponible pour 549,99 € sur le site de Trek.

Un vélo tout équipé

Trek a fait le choix d’une transmission Shimano CUES avec la technologie Linkglide. Utilisant toujours une chaîne, la technologie Linkglide est dérivée du VTT à assistance électrique, apparue avec les groupes Shimano Deore et XT, pour des changements de vitesses précis et une meilleure résistance à l’usure. Le couple des moteurs électriques sollicite davantage la chaîne des vélos.

Par ailleurs, le Trek FX+ 7 est livré avec une fixation Quad Lock sur la potence, permettant également de charger son téléphone en roulant. On peut ainsi profiter de l’écran de son smartphone pour suivre un itinéraire, sans craindre la panne de batterie.

Ce vélo de ville est équipé d’un élégant combo cintre et potence, de lumières intégrées à l’avant et à l’arrière, de garde-boue, ainsi que d’un porte-bagages arrière compatible avec les sacoches arrière et latérales MIK. Le vélo est donc prêt à affronter la jungle urbaine, où l’on privilégie des pneus lisses à grosse section plutôt que des pneus cramponnés – comme c’est le cas ici.

Le Trek FX+ 7 est disponible à partir de 4 559 euros dans les magasins revendeurs de la marque américaine.

Liste des équipements

Moteur TQ HPR50

Batterie interne de 360Wh

Autonomie : 80km

Lumières intégrées à l’avant et à l’arrière

Garde-boue et porte-bagage arrière intégré

Fixation de chargement Quad Lock

Compatible avec l’application Trek Central

Transmission Shimano CUES avec la technologie Linkglide

Fourche légère en carbone

Freins à disque hydrauliques