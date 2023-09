Ce vélo électrique d’aventure ultra léger donne vraiment envie de s’évader

Specialized renforce sa position sur le créneau du gravel électrique avec le Creo 2, décliné en trois versions distinctes. Les roues, la transmission et le poids les diffèrent, pour des prix variant entre 6000 et 13 000 euros.

C’est un fait, les gravels et gravels électriques ont le vent en poupe. Ces vélos électriques d’aventure jouissent d’une polyvalence très intéressante, puisque leur géométrie de vélo de route et leurs pneus typés VTT leur permettent aussi bien de s’aventurer sur des bitumes tout lisses que des sentiers de forêts ou autres chaussées caillouteuses.

La marque américaine Specialized veut clairement renforcer sa position sur ce créneau spécifique. C’est pourquoi la seconde génération de sa gamme Creo épouse totalement les codes techniques de cette catégorie. Voici donc les Creo 2 Comp, Expert et S-Works – via Instagram et le site officiel -, qui se distinguent notamment par leurs roues, leur transmission et leur poids.

Poids plume

Le premier opte en effet pour des roues DT Swiss G540, une transmission SRAM X1 Eagle AXS à 12 vitesses et un poids de 14,47 kg. Le second s’appuie sur des roues Roval Terra C, une transmission SRAM GX Eagle AXS à 12 vitesses et un poids de 13,96 kg. Enfin, le troisième intègre des roues Roval Terra CLX II, une transmission SRAM XX1 Eagle AXS à 12 vitesses pour un poids de 12,96 kg.

Chaque modèle partage en revanche les mêmes pneus conçus en interne, des Tracer Pro de 28 pouces associés à un cadre en carbone FACT 11r. Le carbone est un matériau notamment réputé pour sa légèreté et sa résistance, mais aussi ses coûts onéreux. C’est en partie grâce à lui que le poids du trio parvient à être aussi bas.

Sur son site officiel, Specialized indiqué avoir ajouté une fourche « Future Shock 3.0 avec un débattement fluide de 20 mm au niveau du guidon qui réduit les impacts de 53 % ». À voir ce que cela peut donner en pratique. Il est aussi question d’une tige télescopique, très utile pour adapter votre position de conduite selon la typologie du terrain.

Du côté de la motorisation, il faut compter sur un moteur central maison, le SL1.2, conçu pour maximiser au mieux la puissance dans un boîté qui se veut le plus petit possible. Le couple de 50 Nm qu’il délivre nous paraît amplement suffisant pour la pratique du gravel.

Une application complète

À ses côtés trône une batterie de 320 Wh, laquelle fournirait 130 km. Évidemment, cette donnée correspond au mode d’assistance le plus faible. Un prolongateur d’autonomie de 160 Wh permet en outre de grimper à 193 km. La marque précise qu’il est tout à fait possible de paramétrer les caractéristiques du moteur.

Nous avons tout récemment testé ce type d’optimisation sur un gravel Trek. Si la philosophie s’en rapproche, alors vous pourrez jouer comme bon vous semble sur l’autonomie globale de votre engin, en jouant avec l’assistance délivrée. Dans ce cas, les autonomies théoriques annoncées peuvent être atteintes sans aucun problème.

L’application Specialized apporte quant à elle tout un tas de fonctions utiles. Avec, vous pouvez « enregistrer vos trajets, personnaliser vos écrans, suivre vos données, vous synchroniser avec d’autres applications et même déjouer les voleurs potentiels grâce au verrouillage automatique du système Turbo », peut-on lire.

Des prix forcément élevés

Ci-dessous, la grille tarifaire des Specialized Creo 2 :