Ce nouveau vélo électrique d’aventure signé Canyon envoie du lourd

Voici le Canyon Grizl:ON, le second vélo gravel électrique de la marque. On part à l’aventure avec un format plus traditionnel, avec un moteur Bosch SX plus adapté.

Après un premier jet original Grail:ON, Canyon revoit sa copie dans le vélo électrique gravel d’aventure. À l’image du Precede:On, l’aventurier revient à une géométrie plus classique, avec un tout nouveau patronyme : Grizl:ON.

Plus conventionnel, mais merci le Bosch SX

Adieu donc la longue potence dans la foulée de barre supérieure et la double barre de cintre, le Canyon Grizl:ON fait dans le conventionnel. Ouf diront les puristes, qui pourront sans doute apprécier l’éclairage intégré signé Lupine.

Mais si le nom change, c’est aussi parce que le moteur adopte un modèle plus adapté au vélo gravel. Le Bosch Performance Line SX est en effet plus compact et léger que le CX, mais moins coupleux (55 vs 85 Nm). Comme de coutume avec ce bloc, la batterie est d’une capacité de 400 Wh, avec l’option de seconde batterie 250 Wh possible.

Le Grizl:ON propose quatre variantes, toutes très différentes. Celle de base CF 7, comme les autres, dispose du cadre carbone, de quoi passer sous les 16 kg. Il compose avec une transmission Shimano GRX RX812 à cassette 12 vitesses, de la selle à recul S14 ainsi qu’une fourche suspendue Rockshox Rudy dotée d’un débattement 40 mm (sacrilège diront certains). Le CF 7 Daily est le dérivé pour ceux aimant rouler sport même en vélotaf. Il est équipé de garde-boues, béquille et porte-sacoches arrière, ainsi que d’une transmission RX822.

Plus haut de gamme et performant, le CF 9 adopte des roues carbone, un duo transmission-freins Sram Force XPLR AXS. Enfin, le grand frère “Trail”, aux pneus spécifiques Schwalbe G-One Ultrabite et selle télescopique Sram, préfère le groupe Sram X0 Eagle AXS.

Le nouveau gravel électrique Canyon déjà disponible

Le Canyon Grizl:ON démarre sa carrière le 5 mars 2024. Son prix débute à 4 999 euros sur le CF 7 et culmine à 7 999 euros sur le CF Trail très haut de gamme. Ce gravel électrique est disponible dans les revendeurs partenaires, tout comme sur le site officiel de la marque étasunienne.