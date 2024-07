Voici les chiffres édifiants du vélo (électrique) dans toute l’Europe : 2023, une année à oublier

La Confederation of the European Bicycle Industry a livré les chiffres européens - Europe des Vingt-Sept et Royaume-Uni - relatifs au marché du vélo mécanique et électrique en 2023. L’occasion de prendre de la hauteur sur l’ensemble de notre continent, et non plus sur les principaux marchés comme c’était jusque-là le cas.

On ne cessera de le répéter : oui, 2023 a été une année brutale pour la filière du vélo, la faute à une baisse de la demande, l’inflation, le surstockage, et plus globalement, à cette petite bulle post Covid-19 qui a sauté au nez de tous. La France a souffert, mais aussi les principaux marchés d’Europe comme l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche ou encore la Belgique.

Voilà maintenant que la Conebi, ou la Confederation of the European Bicycle Industry, nous livre toute une série de chiffres relatifs à l’ensemble de notre continent, rapporte Bike EU. Comprenez, l’Europe des Vingt-Sept et le Royaume-Uni. Une belle occasion de prendre un net recul sur l’ensemble du marché européen.

Une baisse globale importante

L’UE 27 et le Royaume-Uni ont comptabilisé 11,7 millions de ventes de vélos en 2023, contre 14,7 millions en 2022, soit une baisse globale de 20 %. La filière du vélo électrique, elle, a un peu plus résisté à la crise avec 5,1 millions d’unités écoulées contre 5,5 millions l’année précédente. C’est un recul plus tempéré de 7,27 %.

Malgré cette baisse, les VAE ont réussi à grappiller des parts de marché d’un millésime à un autre, passant de 27 % à 30,5 % en 2023. En revanche, le nombre de vélos électriques assemblés en Europe s’est nettement contracté, avec un recul de 21 %. Tout comme les importations – toujours de VAE -, en baisse de 24,6 % avec 954 263 modèles en 2023.

Des investissements qui résistent

Les données publiées par la Conebi nous donnent d’ailleurs une très belle idée des principaux pays qui exportent vers l’Europe :

402 935 VAE depuis Taiwan ;

192 802 VAE depuis le Vietnam ;

129 357 VAE depuis la Chine.

Autre chiffre intéressant : les investissements dans le secteur, recensés à 1,9 milliard d’euros contre 2,1 milliards en 2022. Malgré la dégringolade du marché, on observe une forme de résilience à vouloir investir et innover dans le vélo. C’est encourageant, d’autant plus que la Conebi se montre optimiste quant à l’évolution du marché dans les prochaines années.

Un futur optimiste

« Si certains marchés sont plus développés, d’autres n’ont pas encore connu la révolution de la mobilité à vélo et à vélo électrique. Nous restons optimistes quant au fait que le marché européen poursuivra sa tendance générale à la hausse jusqu’en 2030, avec une augmentation significative de la demande prévue ».

C’est d’ailleurs ce qu’imagine l’Union Sport & Cycle pour la France, qui avait présenté ses projections à l’occasion de l’Observatoire du Cycle 2023 en avril dernier. L’organisation table sur une véritable reprise dès 2026, avec une croissance continue jusqu’en 2030.