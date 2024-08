Shimano s’écroule en Europe mais reste optimiste pour le marché du vélo

Bien que les résultats soient catastrophiques au premier semestre, Shimano vise toujours un retour à la croissance d’ici fin 2024 en Europe, signe d’une fin de crise du secteur vélo.

Source : Shimano

Fournisseur de transmissions, freins et assistance électrique, Shimano est un acteur incontournable du vélo électrique et musculaire. Ses résultats financiers donnent ainsi une tendance du marché, et justement, ceux du premier semestre 2024 viennent de tomber cette semaine.

Shimano s’écroule en Europe…

L’activité vélo de Shimano a enregistré une baisse de 20,7 % entre janvier et juin 2024, soit tout juste 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires contre 1,26 milliard à la même période de l’an dernier. “Alors que le marché du vélo suscite un vif intérêt à long-terme, les ajustements par rapport à la demande et à la logistique continuent, et les stocks restent globalement élevés” explique Shimano dans son rapport.

En Europe, le constat est amer, puisque le marché s’écroule à -41,1 %, passant de 696 à 410 millions d’euros. “Sur le continent européen, les ventes sont fortes sur notre plus grand marché, l’Allemagne, ainsi que dans le Benelux” précise Shimano, “en revanche, les ventes ont été faibles dans les autres pays, en raison d’un retard du retour à la normale sur les vélos complets, et où les stocks sont toujours importants.”

Le dérailleur Shimano Cues du vélo électrique Orbea Diem D30. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les autres continents ne sont pas à la fête, seule la Chine sourit à Shimano (+74 %), notamment grâce à “la popularité des vélos de route”, et où les stocks seraient satisfaisants.

… mais la crise du vélo terminée fin 2024 ?

Shimano livre aussi une tendance du reste de l’année, avec ses prévisions de résultats légèrement relevées. Au second semestre, le Japonais s’attend à une hausse de 16 % dans le monde, qui ne permettra pas de conclure 2024 dans le vert (-4,6 %).

Le nouveau moteur vélo Shimano EP5 à l’Eurobike 2024. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Par contre, ses prévisions sont plus pessimistes en Europe, baissant son objectif du second semestre. Les soucis de livraisons avec son intermédiaire en sont-ils la cause ? Le marché européen conserverait toutefois son virage à 180 degrés, passant de -41,1 % au premier semestre à +9 % au second !

Là encore, l’année complète terminerait à -21 %, après -34 % en 2023. Mais cela est un signe d’un lent retour de la croissance pour 2025 dans le secteur du vélo électrique et mécanique.