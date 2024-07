Pourquoi les composants de vélos Shimano peinent à être livrés en Europe

Depuis plusieurs mois, le fournisseur japonais Shimano, spécialisé dans les transmissions, freins et assistance de vélos électriques, est en proie à des difficultés de livraisons à cause d'un partenaire intermédiaire.

Alors que les soucis d’approvisionnement post-Covid se sont progressivement estompés partout dans le monde et dans tous les secteurs, la filière du cycle est encore touchée par quelques événements isolés. C’est le cas actuellement en Europe pour une marque ultra réputée : Shimano.

De nombreux fabricants ou réparateurs de vélos électriques et mécaniques sont touchés par « des retards de livraisons jusqu’à 6 semaines », explique Bike EU. « Le problème concerne aussi les composants qui devraient être en stock, mais qui ne sont pas livrés », ajoute une source anonyme du média partenaire belge Tweewieler. « Dans le même temps, nous devons geler nos réparations sans pouvoir dire aux clients quand le vélo sera prêt. C’est ennuyeux pour nous et pour le client ».

L’intermédiaire de Shimano pointé du doigt, un entrepôt français en secours

Shimano confirme la nouvelle par le biais du responsable communication Kim Edwards. Il pointe du doigt le « maillon faible » du processus, le spécialiste suisse de la logistique Kuhne+Nagel et son site belge de Tessenderlo. Le groupe nippon l’avait choisi en décembre 2022, un changement de stratégie ayant mené à la fermeture de son entrepôt de Nunspeet (Pays-Bas).

Kim Edwards ajoute que la société a déjà basculé vers « un autre entrepôt Shimano en France » afin de remédier aux contretemps, tandis que la branche belge « ne s’améliore que lentement ». Autre point particulier, Bike EU précise que Shimano n’a pas directement accès aux composants stockés chez son intermédiaire. C’est probablement ce qui entraîne un manque d’information et de transparence sur certaines références.

Kim Edwards annonce que Shimano fait son possible pour donner des mises à jour hebdomadaires de disponibilité, et « espère une rapide diminution des délais ». En parallèle, Kühne+Nagel n’explique pas la cause première du problème, alors que ses récents résultats financiers mitigés ont pu perturber l’activité.