Vélos : en faillite, cet accessoiriste historique dit adieu à ses « casques airbag »

Après douze années d’existence, l’entreprise suédoise Hövding a officiellement déposé le bilan. Spécialisé dans les « casques » de vélo dotés d’airbag, ce constructeur a été épinglé par l’Agence de la consommation du pays et pâtissait d’une image discutable quant à la fiabilité de ses produits.

Si les nombreuses faillites et autres difficultés financières inhérentes au monde du vélo et du vélo électrique sont principalement à mettre au crédit de la bulle poste Covid-19, celle de Hövding a été actée pour une tout autre raison. Ce groupe suédois fondé il y a 12 ans a en effet déposé le bilan le 21 décembre auprès du tribunal de district de Malmö.

Sur son site internet, la marque pointe du doigt une décision contestée de l’Agence suédoise de la consommation. « La raison du dépôt de bilan est que le 1er novembre 2023, l’Agence suédoise de la consommation a imposé un gel temporaire des ventes à l’entreprise, puis a annoncé le 15 décembre 2023 un gel permanent des ventes et un rappel pour le produit Hövding 3 », peut-on lire sur le site officiel de l’entreprise.

Une image dégradée

Hövding a logiquement fait appel, en s’attribuant même une victoire lorsque le tribunal administratif lui a donné raison. Le problème, c’est que les « dommages causés par les actions de l’Agence suédoise de protection des consommateurs sont si importants » que la société n’a pas réussi à se relever. Plombées, ses finances n’étaient pas suffisantes pour poursuivre l’aventure.

Si Hövding rejette la faute sur l’agence nationale susmentionnée, il convient de mettre en lumière quelques problématiques d’image auxquels elle a été confrontée. Comme le note eBike News, plusieurs signalements ont été émis à son encontre en raison de défauts de qualité, de batterie faible et d’un service client médiocre.

Surtout, l’institut de recherche technico-scientifique du gouvernement allemand spécialisé dans l’ingénierie routière, BASt, a publié un rapport très à charge au sujet des casques airbag de Hövding. En clair : ses systèmes ne permettraient pas de protéger la tête d’un cycliste dans son entièreté, même lors d’un impact à moins de 20 km/h.

Aucun remboursement prévu

Forcément, un tel constat peut rebuter le grand public. D’autant plus qu’à 350 euros, le casque Hövding 3 constitue une dépense particulièrement onéreuse. Pour rappel, la technologie des casques Hövding consiste à ouvrir un airbag en quelques fractions de seconde dès lors que le capteur de chute détecte un accident. L’airbag est stocké dans une sorte de gros collier à installer autour de son cou.

Dans une FAQ, Hövding se dédouane de toute responsabilité en cas de remboursement et de retour de produit. Aucune mise à jour logicielle ne sera effectuée non plus.