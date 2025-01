Les nouvelles imprimantes multifonctions HP Envy savent se rendre indispensables

Les nouvelles imprimantes HP Envy 6100 et 6500 Series proposent une qualité d’impression professionnelle pour toute la famille.

À l’ère du tout numérique, il est tentant de penser que l’imprimante n’a plus sa place à la maison. Et pourtant, entre le télétravail, les devoirs des enfants, les loisirs créatifs et le retour en force des photos imprimées, les imprimantes sont plus que jamais utiles auprès de toute la famille.

Marque historique sur ce marché, HP répond à ces nouveaux besoins, comme en témoignent ses dernières-nées, les imprimantes Envy 6100 et 6500 Series. Polyvalentes, simples à utiliser et surtout abordables puisqu’elles sont disponibles à partir de 79,90 euros, elles conviennent aux familles, parents, enfants et télétravailleurs.

Des impressions photo hautes en couleurs

Certes, les smartphones permettent aujourd’hui de capturer des photos de grande qualité. Mais pour les imprimer sans les dénaturer, il faut généralement passer par un spécialiste.

Enfin des photos imprimées fidèles à l’originale et hautes en couleurs // Source : HP

Les nouvelles imprimantes Envy 6100 et 6500 embarquent une technologie « true-to-screen » promettant une impression de haute qualité, riche en détails et surtout fidèle à la photo numérique originale.

Côté pratique, HP a également tout prévu. Pour laisser l’utilisateur exprimer toute sa créativité et rendre chaque souvenir unique, les options d’impression ne manquent pas. En plus de choisir le type de papier (mat ou cartonné) et la taille souhaitée, il est possible de personnaliser ses photos avec des messages ou des vignettes et d’imprimer sans bordure en recto-verso. De quoi créer de magnifiques cartes de vœux, d’anniversaires, ou simplement rappeler à ses proches les beaux moments passés ensemble.

Des imprimantes multifonctions simples à utiliser

Si certains moments clés de l’année sont propices à l’impression de photos souvenirs, comme le retour des vacances, un anniversaire ou encore une journée mémorable passée entre amis ou en famille, les HP Envy 6100 et 6500 restent utiles toute l’année.

Ces modèles multifonctions garantissent une vaste série de possibilités, allant du simple scan de dossier, à l’impression couleur de documents en recto verso, en passant par l’impression en noir et blanc des exercices scolaires des enfants.

En plus d’offrir une haute qualité d’impression, les HP Envy 6100 et 6500 Series sont aussi très simples à utiliser // Source : HP

Si ces imprimantes sont polyvalentes, leur véritable force réside dans leur simplicité d’utilisation. Vous pouvez à ce titre lancer un projet depuis l’écran tactile de 2,4 pouces intégré à l’imprimante, ou bien depuis l’application HP Smart, disponible sur smartphone et tablette Android ou iOS, ainsi que sur PC.

Dernier atout, les HP Envy 6100 et 6500, respectivement disponibles à 79,90 euros et 109 euros, profitent d’un design sobre et épuré, conçu à 60 % à base de plastique recyclé. Elles s’intègrent donc discrètement à votre décoration d’intérieur.

Et pour les utiliser sans avoir à se soucier de la quantité d’encre restante, HP vous propose de les associer à son service Instant Ink.

Avec Instant Ink, exit les pannes sèches

Pour ne plus avoir à surveiller régulièrement les niveaux d’encre, HP propose avec ses Envy 6100 et 6500 le service Instant Ink.

Un service pratique et abordable // Source : HP

Autre avantage du service : vous souscrivez à un forfait qui correspond au nombre de pages réellement imprimées. Le service Instant Ink est disponible à partir de 1,49 euro par mois.