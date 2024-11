Filament ou résine : les imprimantes 3D Anycubic sont en promotion pour le Black Friday

Que vous soyez ingénieur, maker ou adepte du modélisme, l’idée d’investir dans une imprimante 3D pour réaliser vos projets vous a sans doute traversé l’esprit. Avec Geekbuying et ses promotions du Black Friday, le moment est peut-être venu de franchir le pas.

Longtemps réservée aux entreprises et autres laboratoires d’ingénierie, l’impression 3D s’est très largement démocratisée lors des dernières années. De nombreux acteurs orientés grand public ont fait leur apparition sur le marché avec des produits alliant qualité d’impression, simplicité d’utilisation et tarification avantageuse.

Parmi eux, on trouve Anycubic, connu dans le milieu pour ses produits aussi innovants qu’efficaces, et son catalogue varié incluant des imprimantes à filament et à résine. Des produits que l’on retrouve aujourd’hui à prix réduits chez Geekbuying à l’occasion du Black Friday.

Notre sélection d’imprimantes 3D Anycubic en promotion :

Réductions immédiates et coupons : les bons plans sont légion pour le Black Friday de Geekbuying

Pour cette édition 2024 du Black Friday, Geekbuying permet d’obtenir des tarifs encore plus avantageux que les prix affichés grâce à ces codes :

24NOV11S1 : obtenez 50 euros de réduction pour 550 euros d'achat

: obtenez 50 euros de réduction pour 550 euros d’achat 24NOV11S2 : obtenez 25 euros de réduction pour 300 euros d’achat

: obtenez 25 euros de réduction pour 300 euros d’achat 24NOV11S3 : obtenez 15 euros de réduction pour 200 euros d’achat

: obtenez 15 euros de réduction pour 200 euros d’achat 24NOV11S4 : obtenez 10 euros de réduction pour 100 euros d’achat

: obtenez 10 euros de réduction pour 100 euros d’achat 24NOV11S5 : obtenez 5 euros de réduction pour 50 euros d’achat

Photon Mono ou Kobra 3 : quelle imprimante Anycubic choisir pour le Black Friday ?

Anycubic Kobra 3 : l’impression 3D en couleur enfin abordable

Avec la Kobra 3, Anycubic propose une imprimante 3D à filament particulièrement intéressante dans la mesure où elle est capable de gérer une impression multicolore une fois associée au boitier ACE Pro. Grâce à lui, elle est apte à gérer jusqu’à quatre filaments différents, et de jongler entre eux de manière automatique pour créer des objets colorés.

Pensé pour accueillir et distribuer les filaments colorés vers la buse d’impression, le boîtier ACE Pro a plus d’un tour dans son sac. Il offre aussi un stockage sécurisé pour les bobines de filament et peut notamment ajuster sa température interne pour réduire l’humidité afin de contribuer à la bonne tenue des matériaux.

Sur un plan plus technique, la Kobra 3 propose un volume d’impression de 250 x 250 x 260 mm et une vitesse maximale d’impression de 600 mm/s avec le filament adéquat (même si une vitesse de 300 mm/s est plus recommandée pour éviter les accidents).

Elle est équipée d’une buse en laiton de 0,4 mm capable de chauffer le filament jusqu’à 300 degrés, et est compatible avec des filaments PLA, PETG et TPU dans sa version de base. Associée au boitier ACE Pro, elle devient compatible avec les filaments PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP et HIPS.

Petit plus appréciable, la mise à niveau comme le réglage de l’axe Z se font de manière automatique. Pas besoin de passer de longues heures à calibrer son imprimante avant chaque utilisation.

Pour le Black Friday, Geekbuying vous propose de découvrir la Kobra 3 en bundle avec le ACE Pro pour 354 euros avec le code NNNFRAK3D.

Geekbuying vous propose aussi de découvrir la Kobra 36 dans deux autres bundles :

un premier qui associe les deux appareils à 4 kg de filaments PLA Pantone (vert, violet, bleu et orange) et proposé à 391 euros avec le code NNNFRAK34

un second qui associe lui aussi les deux appareils, mais cette fois-ci, à 6 kg de filaments Creality (blanc, rouge fraise, orange, rouge, doré et bleu) pour 439 euros avec le code NNNFRAK31

Anycubic Photon Mono M7 : une vitesse d’impression renversante

Avec la dernière itération en date de sa Photon Mono, la M7, Anycubic propose une imprimante 3D à résine d’excellente facture. Elle se caractérise par un joli volume d’impression (223 x 126 x 230 mm) et une hauteur de couche minimale de 10 microns.

L’association d’un écran 10 pouces 14K et d’un combo lumière COB et lentille de Fresnel lui permet d’offrir une impression fine, avec un niveau de détail assez impressionnant et une vitesse maximale de 150 mm par heure.

Cette imprimante embarque aussi quelques petites fonctionnalités très intéressantes, comme des capteurs de résidus ou de niveau dans la cuve à résine, afin d’assurer une impression impeccable autant que faire se peut. Un écran tactile de 4,3 pouces permet de piloter l’ensemble très facilement, et un port USB aide à transmettre simplement les fichiers d’impression à la machine. Elle est compatible avec les logiciels de slicing Photon Workshop, Chitubox, Voxeldance Tango ou Lychee Slicer, et peut être pilotée à distance grâce à sa connexion Wi-Fi.

Pour le Black Friday, la Photon Mono M7 d'Anycubic est proposée à 359 euros avec le code GKB2411EC2.

Découvrir la Photon Mono M7 à 359 euros GKB2411EC2

Cette période de promotion est aussi l’occasion de récupérer le modèle Pro de la Photon Mono M7 à prix réduit. Cette itération plus évoluée possède ainsi une vitesse d’impression plus importante (170 mm par heure avec une résine haute vitesse). Elle gagne aussi un système de chauffage interne pour la cuve à résine, afin de proposer des conditions d’impression optimales quelle que soit la température extérieure. Nivellement automatique, purificateur d’air et pompe permettant de recharger la cuve à résine sont aussi de la partie pour simplifier la vie de l’utilisateur.



Ce modèle Pro est, lui aussi, en promotion et bénéficie d'une jolie réduction, grâce au code GKB2411EC20, qui permet de faire tomber son prix à 459 euros.

Découvrir la Photon Mono M7 Pro à 459 euros GKB2411EC20

Anycubic : une valeur sûre de l’impression 3D

Si vous vous intéressez un tant soit peu au monde de l’impression 3D, vous avez sans aucun doute déjà entendu parler d’Anycubic et de ses imprimantes. Fondée en 2015 à Shenzen, la firme a connu une croissance fulgurante (quatre déménagements successifs et près de 1 000 employés à l’heure actuelle) et s’est très rapidement imposée comme l’une des valeurs sûres de ce marché émergent.

Spécialisée, à la base, dans les imprimantes 3D à filament, la société a rapidement fait évoluer son catalogue pour couvrir tous les aspects de l’impression 3D, notamment grâce à une gamme d’imprimantes 3D à résine d’excellente facture, qui allient rapidité et finesse d’impression.