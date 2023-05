Test de l’Instax Square Link : Instagram sur papier

Avec son Instax Square Link, Fujifilm propose une imprimante photo instantanée au format carré. De votre smartphone, vous pourrez donc retoucher une photo, lui ajouter des stickers, du texte et même des animations en réalité augmentée, avant de l’imprimer.

Photographier avec notre smartphone est devenu une seconde nature. Toutefois, bien souvent ce sont des souvenirs qui restent oubliés dans la l’espace de stockage de votre mobile ou dans le cloud. Vous recevez sûrement des remerciements sincères quand vous partagez une photo numérique, offrez là imprimée et la reconnaissance sera encore plus grande.

La marque de Fujifilm, Instax, se positionne comme le nouveau champion de la photo instantanée, damnant le pion à l’ancêtre Polaroid avec ses appareils photo et ses imprimantes nomades. La gamme se décline en trois formats de papier différents :

Square : le format de référence de la marque, carré avec des dimensions de 72 x 86 mm (62 x 62 mm pour la photo).

mini : le format carte de crédit aux dimensions de 54 x 86 mm et 46 x 62 mm pour le cliché.

Wide : le papier photo le plus large de la marque avec 108 mm x 86 mm de surface dont 99 x 62 mm d’image.

Nous testons donc ici la nouvelle Instax Square Link, qui se connecte en Bluetooth à votre téléphone et qui offre de nombreuses fonctions de créativité, dont la réalité augmentée. Instax rend-il vraiment la photographie papier plus fun et moderne ? Nous allons tout vous dire.

Design : nomade et mignonne

La Instax Square Link est une imprimante photo nomade et ultra portable, dont le design est clairement inspiré de la mini Link 2 du même constructeur. Nous retrouvons les mêmes lignes élégantes et douces, qui sont ici plus évasées aux extrémités. La coque en plastique blanc est parcourue de stries horizontales, alors qu’elles sont verticales sur la mini Link 2.

Avec des dimensions de 10,7 x 3,75 x 12,75 cm pour 236 g, elle se révèle facile à ranger dans un sac à main, une grand poche de manteau (de veste beaucoup moins) sans se faire trop sentir.

Un bel objet qui affiche deux boutons physiques. Le central est rétroéclairé, permet la mise en route et lance le mode appairage Bluetooth. Le second, en haut à gauche, affiche un léger volume et permet de relancer la dernière impression une nouvelle fois, sans passer par l’application. Sur la tranche droite, nous avons un petit cache en caoutchouc qui donne accès à un port USB-C pour la recharger sa batterie.

Application : efficace et ludique

Cette imprimante nécessite une application pour fonctionner avec votre mobile. Il vous faudra donc télécharger et installer Instax Square Link.

La page d’accueil de l’app affiche une interface aux tons pastel et très clairs. Elle donne accès très facilement aux principales fonctions de personnalisation des photos.

Avant d’utiliser l’app et l’imprimante, passez par l’étape appairage. Il suffit de garder appuyé quelques secondes le bouton Instax au centre de l’appareil, et de l’associer dans l’app. Nous regrettons juste de devoir passer par les Paramètres pour réaliser cette action, une icône sur la page d’accueil de l’app aurait plus rapide et naturel. La connexion Bluetooth 4.2 se révèle d’ailleurs de très bonne qualité. Vous pouvez vous déplacer dans une pièce dans un rayon de 5 mètres, mais ne tentez pas trop le diable en essayant de changer de pièce.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Nous avons quatre fonctions principales et commençons par celle qui sera sûrement la plus utilisée : Impression simple. Vous prenez une photo directement avec votre smartphone ou en sélectionnez une dans votre galerie de photos.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Avant l’impression, vous avez la possibilité de retoucher la photo en ajoutant des filtres, en jouant sur la luminosité, le contraste ou la saturation. Vous pourrez également zoomer (extension) dans l’image ou lui appliquer une rotation. Enfin, pourquoi ne pas l’agrémenter avec des stickers ou en écrivant un message personnalisé ?

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Instax propose depuis peu des fonctions en réalité augmentée, qui sont regroupées dans AR Print. Ainsi, vous pouvez associer à votre photo une animation en réalité augmentée (RA) ou incruster une photo qui ne sera visible que via le smartphone. La mise en place est vraiment simple et ajoute un petit plus qui n’est pas négligeable. Pour utiliser l’affichage RA, il faut scanner un QR Code intégré à la photographie.

Instax Connect permet d’envoyer vos photos sous forme de message mail par exemple. Enfin, la fonction Impression modifiable est un outil pour créer des montages photo. Fonction amusante, car avec une taille d’impression réduite, il faut vraiment bien penser sa composition.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Usages : imprimer sans y penser

Facile à transporter, l’Instax Square Link l’est tout autant à l’usage. L’app y est pour beaucoup et l’imprimante tout autant. L’usage des filtres, animations, RA et autres filtres et stickers sont à votre convenance et ne jouent en rien sur les performances d’impression.

La vitesse d’impression

Bon point, que la photo soient brute ou agrémentée par vos soins, le temps d’impression reste le même. L’impression se fait en deux étapes. La première est la transmission du cliché vers l’imprimante. Comptez en moyenne entre 8 et 12 secondes avant que l’imprimante ne commence réellement son office.

L’impression en elle-même ne prend pas plus de 10 à 12 secondes. Par contre, il faut attendre environ 30 secondes pour que le processus chimique commence à faire apparaître la photo. Vous devrez patienter 2 à 3 minutes de plus pour obtenir la photo finale. Il est totalement inutile de secouer le cliché, cela ne fera pas apparaître l’image plus vite. On a beau le répéter, tout le monde le fait…

La qualité d’impression

Le papier photo Instax Square affiche donc un format carré avec une marge de 62 x 62 mm de dimension en 318 ppp. Ne vous attendez pas non plus à des miracles, mais le résultat reste bon. L’image est bien restituée, car si elle manque de piqué et de dynamique, cela reste très acceptable en petit format. Surtout pour des photos qui seront accrochées à un réfrigérateur, rangées dans un portefeuille ou au dos d’un smartphone.

Impression mode Rich Impression mode naturel

Il existe deux profils colorimétriques : le riche et le naturel. Le premier va booster les couleurs pour en augmenter la saturation. Le second va donner un aspect un peu plus délavé, plus vintage à vos impressions, mais gomme beaucoup de détails.

Le coût d’impression : presque 1 euro la photo

Faites bien attention en achetant les recharges de papier. Ne prenez que les Instax Square et uniquement celles-ci. Une cartouche photo contient 10 feuilles de papier photo.

Le pack de 10 feuilles coûte 9,90 euros, soit 99 centimes d’euro l’impression.

Celui de 20 est 18,99 euros, soit 0,94 euro l’impression.

Le pack de 50 feuilles lui est à 44,99 euros, soit 0,89 euro.

Il existe des variantes Instax Square avec des cadres kawaï, comics ou simplement pour des tirages en noir et blanc. Toutefois, cela revient assez cher : autant, voire plus, qu’en passant par une boutique de tirage photo, mais le tirage n’est pas instantané…

Autonomie : jusqu’à 100 tirages

Il est difficile de vous donner une autonomie précise de l’Instax Square Link. En effet, cette imprimante consomme de l’énergie principalement lors d’une impression. Quand ce n’est pas le cas, c’est le Bluetooth qui prend sa part d’énergie. L’usage de ce produit peut être très intense comme lors d’une fête de famille où tout le monde veut sa photo. Ou il peut être très épisodique en ne réalisant que quelques tirages par mois seulement.

Le constructeur annonce une autonomie de 100 tirages et lors de nos tests nous n’en sommes pas très loin avec 95 photos imprimées. Cela nous donne en temps cumulé entre 1 h et 1 h 15 d’autonomie et comptez entre 1 h 30 et 2 h pour une recharge complète.

Prix et disponibilité

L’Instax Square Link est disponible en blanc et en noir. Elle est commercialisée au prix de 149,99 euros chez Darty, Amazon, Boulanger, Fnac et auprès des revendeurs partenaires.