La Realme Pad Mini fait partie des tablettes les moins chères grâce à cette offre

À moins de 200 euros, la Realme Pad Mini est une tablette qui va plutôt servir à un usage simple, comme la lecture, ou bien pour le visionnage de vidéos. Aujourd’hui, elle devient plus abordable en passant de 179 euros à 139 euros seulement.

Realme s’est lancé sur le marché des tablettes avec un premier modèle, qui est désormais décliné en version Mini. La Pad Mini de son nom est une ardoise tactile entrée de gamme proposée à moins de 200 euros. Un tarif contenu, qui, sans surprise, s’accompagne de caractéristiques modestes, mais tout à fait correctes pour l’utiliser ponctuellement pour lire, jouer ou consulter des vidéos. Si ce type d’appareil vous intéresse, sachez qu’en ce moment, Amazon baisse son prix et la propose à moins de 140 euros.

Les points positifs de la Realme Pad Mini

Un format compact, facile à prendre en main

Suffisante pour un usage familial

Une autonomie confortable

Disponible dans sa version 3 + 32 Go à 179,99 euros, la tablette Realme Pad Mini se trouve actuellement en promotion à 139,99 euros sur le site d’Amazon.

Une petite tablette soignée

Pour un modèle entrée de gamme et son prix actuel, la Realme Pad Mini présente de belles finitions. Son dos en aluminium brossé est agréable au toucher et ne prend pas les traces de doigt, ou très peu. Avec sa version Mini, Realme fait dans la simplicité. On trouve un format rectangulaire avec des coins arrondis et des bordures tranchantes, pour une meilleure préhension en main. C’est surtout son format Mini qui fait son charme. Avec 7,6 mm d’épaisseur pour un poids de 372 g, la tablette vous accompagne partout en déplacement.

Elle dispose aussi d’un petit écran d’une diagonale de 8,7 pouces. Un écran recouvrant 84,59 % de la face avant, et qui jouit d’une simple définition HD+ de 1340 × 800 pixels. Si la définition ne fait pas rêver, la luminosité est plutôt au rendez-vous. La dalle reste agréable à regarder pour vos séries et vos films, d’autant plus que la tablette intègre un double haut-parleur stéréo pour profiter d’une bonne qualité audio.

Limitée, mais suffisante pour le divertissement

La Realme Pad Mini s’appuie sur un processeur Unisoc T616 couplé à 3 Go de mémoire vive. Au quotidien, les animations sont parfois lentes et on a quelques temps d’attente à l’ouverture des applications. Cela reste utilisable pour des usages classiques : navigation web, lecture de vidéos, consultation des réseaux sociaux, etc. Pour jouer, oubliez Genshin Impact ou Fortnite, elle n’est pas conçue pour ce type d’expérience. Néanmoins, vous pourrez lancer des jeux 2D disponibles sur le Play Store sans soucis. D’ailleurs, avec son faible stockage de 32 Go, il est possible d’y ajouter une carte microSD afin d’agrandir la capacité de stockage. À noter, pour assurer une bonne fluidité la Realme Pad Mini est animée par l’interface Realme UI « for Pad » basée sur Android 11.

Pour tenir la cadence, la tablette Mini de Realme intègre une plus petite batterie que le modèle classique (6 400 mAh contre 7 100 mAh). Malgré tout, la tablette est assez endurante pour rassurer l’utilisateur tout au long de la journée, voir la semaine, mais cela dépendra de votre utilisation. Pour la recharge, il faudra compter seulement sur un bloc de 18 W qui ne devrait pas à aider à la recharger rapidement. Enfin, côté photo, on trouve à l’arrière un capteur de 8 mégapixels, tandis que la caméra à l’avant, pratique pour les visioconférences et les appels vidéos, propose 5 mégapixels.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Realme Pad Mini.

Si la Realme Pad Mini ne vous pas convaincu, il existe d’autres références sur la même tranche tarifaire sur le marché qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

