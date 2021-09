Realme Pad : une première tablette Android qui fait de l’ombre à Xiaomi

Realme vient d'officialiser sa première tablette tactile Android. Nous attendons une confirmation de sa disponibilité en France.

Sur le marché des tablettes tactiles, il y a l’iPad d’Apple… et un petit marché de tablettes Android. Dernièrement, Xiaomi a annoncé les nouvelles Mi Pad 5 et Mi Pad 5 Pro. Il s’agit d’une véritable montée en gamme du fabricant chinois qui souhaite concurrencer Apple et Samsung.

Voici la Realme Pad qui vient faire de l’ombre à Xiaomi. Cette tablette a beaucoup d’atouts.

Un écran de 10,4 pouces

Le Realme Pad est une tablette sous Android très fine, seulement 6,9 ​​mm d’épaisseur, elle utilise un écran IPS LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2 000 x 1 200 pixels. Pour faire fonctionner le tout, on retrouve du MediaTek Helio G80 avec 3 ou 4 Go de mémoire vive. Il ne s’agit pas d’un produit haut de gamme, Realme a été chercher un bon rapport qualité-prix. Malgré un prix bas, il y aura une version avec modem 4G LTE.

Pour le stockage, nous partons sur 32 Go, avec la possibilité d’aller jusqu’à 64 Go et de l’étendre à l’aide d’une carte microSD. L’autonomie est un autre des points forts de la tablette avec une capacité de 7 100 mAh avec une charge (pas très) rapide de 18 W. Realme promet jusqu’à 12 heures en lecture vidéo continue ou 65 heures en veille. Enfin, il est possible de charger un autre objet, comme un smartphone, avec la tablette qui supporte le reverse charging.

On retrouve une caméra de 8 mégapixels à l’arrière, la même à l’avant, avec quatre haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1. Du côté du logiciel, c’est Android 11 avec l’interface Realme UI for Pad. Le Play Store sera installé de base, ce n’est donc pas un produit exclusivement prévu pour le marché chinois.

Cette première tablette Realme sera disponible en Europe, en Espagne, pour un prix autour des 200 euros. Nous attendons des nouvelles de Xiaomi quant à sa disponibilité en France.